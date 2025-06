A- A+

CELEBRIDADES Mãe de Marília Mendonça fala de cuidados com o neto em meio à disputa judicial com Murilo Huff Ruth Moreira expõe detalhes da rotina com a criança de 5 anos após pai do menino afirmar que revelará 'verdades' que descobriu recentemente

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (24), para mostrar em detalhes parte da rotina de cuidados que ela mantém com o neto, o pequeno Léo Mendonça Huff, de 5 anos.

O fato vem à tona em meio à disputa judicial travada com o pai da criança, o cantor Murilo Huff, que abriu um processo na Justiça para reivindicar legalmente a guarda total do filho.

Desde que Marília morreu, em decorrência de um acidente aéreo, em novembro de 2021, o menino fica a maior parte dos dias com a avó.

Depois de Murilo dizer, publicamente, que busca revelar, com provas e fotos, as "verdades" que agora o motivam a batalhar judicialmente pela guarda unilateral da criança, Ruth Moreira veio à público para expor a relação de cuidado com o neto.

Nesta semana, ao longo de três dias, ela publicou por meio do Instagram fotos ao lado do garoto. Nesta manhã, mostrou, por meio de um vídeo, como prepara a mochila e a merenda de Léo, que tem diabetes.

"Todos os dias, o uniforme lavadinho e passadinho sai daqui de casa. Eu arrumo a mochilinha dele. Tudo arrumadinho", contou Ruth, mostrando o interior da mochila da criança.

"Vai tudo organizado! Olha o copinho de água. Essa mochilinha sai daqui de casa todos os dias assim, com o almoço pronto. A babá chega cedo, faz o almoço que a doutora (médico do Léo) recomendou. Esse almoço é mais nutritivo. Por ele ser diabético, o intestino dele funciona melhor com arroz integral. E tem verdura aqui nesse feijão. Só que precisa passar pela peneira, que aí ele não vê e come a verdura", contou ela.

