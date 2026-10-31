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LUTO Mãe de Marília Mendonça pede a fãs para não postarem fotos do acidente que matou a filha: 'Machuca' Morte da artista completa cinco anos no dia 5 de novembro

Às vésperas dos cinco anos de morte de Marília Mendonça, em decorrência da queda de um avião, a mãe da cantora pediu aos fãs que não postem imagens do acidente ou do velório. Por melhores que sejam as intenções, dona Ruth, como é conhecida, diz que reviver esses momentos é doloroso demais para a família.

"Eu queria fazer um pedido com muito carinho pra vocês, para que não fiquem postando o velório, o acidente, porque mesmo que vocês façam com a intenção de homenagear, machuca muito", disse ela. ""Aqui é o pedido de uma mãe que sofre todos os dias, porque eu perdi um pedaço de mim. Então eu não sei se é uma forma que vocês usam para homenagear. Não creio que fazem por mal, mas isso faz muito mal para mim e para a minha família".

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente de avião que ocorreu em Minas Gerais. A cantora havia embarcado em um táxi aéreo junto de seu produtor, Henrique Ribeiro, e seu assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que também era seu tio, e estava indo para Minas Gerais para realizar um show.

Quando estava a poucos quilômetros do aeroporto de Caratinga, onde iriam pousar, o avião atingiu o cabo de uma torre de energia e caiu.

A história de vida da cantora e seu legado artístico são tema da série documental “Marília Mendonça: sentimento louco”, do Prime Video, que estreou neste mês. Dirigida por Susanna Lira, a produção teve acesso a 530 mil arquivos, entre os quais 50 mil vídeos e centenas de notas, mensagens e áudios.

Os fragmentos compõem uma constelação de miudezas que iluminam a mulher por trás da figura pública.

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