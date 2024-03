Mãe de Marília Mendonça publica vídeo que alfineta Murilo Huff e apaga postagem após a repercussão

A- A+

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth publicou em seu Instagram, nesta quinta-feira, um vídeo de um médico falando do processo de emagrecimento da filha.



Na gravação, o especialista também dizia que consequência da cantora ter voltado a ganhar peso foi por conta de uma experiência negativa no relacionamento com o sertanejo, Murilo Huff, com quem teve Léo, de 4 anos. Dona Ruth deletou a postagem após a repercussão.

— Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo. Ela já entrou no meu consultório [falando]: 'Eu não vim aqui para ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde — disse o médico que atendeu Marília ao podcast Inteligência Limitada.

Em outro trecho, o especialista relatou que ela tinha de perder ao menos 30 quilos e, apesar de ter ficado brava, a cantora concordou que deveria mudar sua rotina. No entanto, ela não conseguiu manter o peso.





— Acho que ela não sabia lidar com essa situação [de ter emagrecido e atingido seu objetivo], namorando, foi fazer plástica antes da hora e acabou engravidando. E aí, a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar — disse.

No Twitter, os internautas dividiram opiniões sobre a "gafe" com o fato de dona Ruth ter publicado esse vídeo. Uns acreditam que a relação dela com o ex-genro não estaria tão boa, e outros que digam que a publicação foi acidental.

