Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira (23), para compartilhar um vídeo em que aparece arrancando ervas daninhas de um vaso enquanto diz que "quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos".



A publicação vem à tona algumas horas após o cantor Murilo Huff afirmar, também por meio das redes sociais, que vem procurando, junto à Justiça, revelar "verdades" que, nas palavras do próprio, ele "descobriu nos últimos meses" — e que agora motivam a busca pela guarda unilateral do filho Léo Mendonça Huff, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com a sertaneja, que morreu em decorrência de uma acidente aéreo em 2021.





"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade", ressaltou Murilo, após o caso — que vem sendo tratado com segredo de Justiça — se tornar de conhecimento público. "Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram.

Na mesma mensagem, Murilo diz que não deseja afastar o filho da família materna. "Nunca quis e não quero", frisa. O que ele busca é a guarda total da criança, que — desde a morte de Marília Mendonça — vem sendo cuidada pela mãe da artista, num esquema de guarda compartilhada com Murilo, o pai.

"Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo o que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", concluiu o cantor.

Ruth Moreira rebateu as acusações, de maneira indireta, algumas horas depois. Ela propagou uma mensagem de teor religioso, por meio dos Stories no Instagram. "O Senhor manda-te dizer nesta manhã: 'Continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher'. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo. O Senhor arranca e separa o joio do trigo", disse. Em seguida, ela acrescentou: "Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus".

O advogado Robson Cunha, que representa Ruth nesse caso, esclareceu que não pode realizar nenhuma exposição acerca do processo que tramita na Justiça para não ferir a privacidade da criança. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento", justificou, por meio de comunicado à imprensa.

A defesa acrescentou: "Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo".

