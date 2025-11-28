A- A+

LUTO Mãe de Mel Maia, Débora Maia, é encontrada morta em casa nesta sexta-feira (28) O funeral está marcado para acontecer neste sábado (29)

A mãe de Mel Maia, Débora Maia, morreu nesta sexta-feira (28/11), aos 53 anos, no Rio de Janeiro. A atriz confirmou nas redes sociais o falecimento da empresária através de um comunicado emitido pela própria equipe. Débora também era mãe de Yasmin Maia.

Segundo informações do portal do Metrópoles, Débora Maia foi encontrada morta pela empregada em casa, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. No sábado (29), será realizada a velação e cremação da mãe de Mel Maia no Crematório da Penitência, no Caju, também na capital. A cerimônia está marcada para 12h15 em seguida a cremação às 15h15.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", diz a nota compartilhada pela artista.

