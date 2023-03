Mãe de Michelle Yeoh comemora na Malásia o Oscar da filha: "Muito orgulhosa"

A- A+

“A Malásia consegue!”, gritou a mãe de Michelle Yeoh numa videochamada com a filha, minutos depois do anúncio da histórica vitória de Melhor Atriz de sua filha no Oscar neste domingo (12). Michelle Yeoh foi a primeira asiática a vencer nesta categoria.

"Estou muito feliz... Estou muito orgulhosa da minha filha. Ela é uma trabalhadora" disse Janet Yeoh aos repórteres.

Michelle Yeoh, de 60 anos, natural da Malásia, ganhou o prêmio por seu papel em "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo", que destacou como a obra com mais vitórias da noite, incluindo Melhor Filme.

"Esta é uma luz de esperança e possibilidades. Esta é a prova de que os sonhos se tornam realidade, e mulheres, nunca deixem ninguém dizer que vocês já passaram do seu auge" afirmou Yeoh em seu discurso.

A mãe dela, cercada de parentes e amigos, assistiu à transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar em um cinema de Kuala Lumpur. Abraços, gritos e lágrimas encheram a sala quando o anúncio foi feito.

"Foi um momento incrível" disse a sobrinha de Michelle Yeoh, Vicki. "Fiquei sem palavras, chorei. Foi tudo tão rápido. Estamos tão felizes que ele ganhou, que nossa tia ganhou. Não parávamos de dizer a ela: "Você vai vencer (...) Você vai subir ao palco com a estatueta de ouro."

Tan Ooi Hong, uma fã de Michelle Yeoh, afirmou que ela "não é apenas o orgulho da Malásia, ela é o orgulho da Ásia".

A ficção-científica "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo" conta a história de uma dona de lavanderia sino-americana que deve lutar contra uma supervilã do multiverso, uma versão de sua filha.

Além de Melhor Filme, o título saiu vitorioso nas categorias de Direção, Atriz, Roteiro Original, Edição, Ator Coadjuvante e Atriz Coadjuvante.

