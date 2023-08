A- A+

eua Mãe de modelo morta diz que filha lutava contra fadiga em preparação para concurso de beleza Ariana Vieira era influenciadora, empresária e iria representar o país natal no Miss América Latina do Mundo; ela dormiu ao volante e bateu contra um caminhão numa estrada dos EUA

A mãe da modelo e influenciadora venezuelana morta num acidente de carro disse que a filha lutava contra a fadiga e acabou dormindo ao volante, antes de bater num caminhão numa estrada em Orlando, na Flórida. No momento do acidente, Ariana Vieira, de 26 anos, se preparava para participar de um concurso de beleza em Nova York. Vivian Ochoa disse que a filha chegou a receber ajuda de socorristas no local e foi reanimada duas vezes, mas morreu a caminho do hospital.

"Eles a reviveram, ela teve um ataque cardíaco, eles a reviveram novamente e, quando iam levá-la para atendimento de trauma, ela não teve mais condições" disse Vivian Ochoa ao canal "Telemundo 31". — Minha menina adormeceu, ela estava cansada.

O caso chamou a atenção da mídia internacional e de internautas porque, em maio, a jovem fez um post "premonitório" sobre a própria morte.

Depois de uma campanha da família e de amigos nas redes sociais, o pai da modelo chegou a conseguir um "visto humanitário" para ir aos Estados Unidos — mas não a tempo do funeral da filha. Ariana Vieira faleceu em 13 de julho. Mas os Estados Unidos expediram o documento para o pai dela, que vive no Peru, apenas em 25 de julho, um dia depois do sepultamento.

'Me filmando para meu futuro funeral': modelo Ariana Vieira fez post premonitório sobre morte (Foto: Reprodução)

"Me filmando para o meu funeral, porque sou sempre eu a [responsável] dos vídeos. Ninguém mais faz isso", disse ela, numa sequência de vídeos publicados nas redes sociais.

Quem era Ariana Vieira

Além de atuar como modelo e influenciadora digital, a venezuela havia tirado a licença para atuar no mercado imobiliário. Ela também era CEO de um serviço de limpeza residencial, comercial e industrial, o Full House Cleaning Service, como ela indicava em sua página no Instagram.

Ariana Vieira iria representar seu país país, a Venezuela, no concurso Miss América Latina do Mundo 2023 em Punta Cana, na República Dominicana, em outubro.

"Eu não sabia que Deus havia me dado um anjo. Eu não sabia que Deus havia me dado um pedacinho do céu por muito pouco tempo" disse a mãe dela, Vivian Ochoa, em entrevista à rede "Telemundo31".

