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Famosos Mãe de Oliver Tree confirma que 'família não vai receber um centavo' da fortuna do cantor; entenda Com herança avaliada em R$ 20 milhões, artista americano, morto, aos 32 anos, em acidente aéreo no RJ, deixa patrimônio para instituição

Nenhuma parte do patrimônio deixado pelo cantor Oliver Tree será destinada para a família. Christine Nickell, mãe do americano — morto, aos 32 anos, no dia 14 de junho, em decorrência de uma colisão entre helicópteros no Rio de Janeiro —, confirmou, nesta semana, que toda a herança do filho foi revertida em doação para uma instituição de apoio a futuros artistas. Cerca de um mês antes do acidente, Oliver declarou, numa entrevista, que gostaria que sua riqueza fosse usada em benefício de uma instituição que ele mesmo havia criado, em vez de ser deixada para familiares.

"É verdade, a família de Oliver Tree não vai receber um centavo do seu dinheiro. A sua doação, o Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant For Baby Geniuses (instituição que, em tradução livre, se chama Programa de Bolsas Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios) estará funcionando nesta semana", ressaltou a mãe do artista, em publicação no Facebook.

De acordo com o site americano Celebrity Networth, que estima a fortuna de celebridades, Oliver Tree tinha um patrimônio líquido avaliado em US$ 4 milhões, o equivalente a cerca de de R$ 20 milhões.

Em maio deste ano, em participação no podcast "Zach Sang Show", o artista revelou ter criado uma fundação voltada à concessão de bolsas para financiar a criação de novos projetos artísticos. Na ocasião, Tree explicou que a receita gerada por seu trabalho ajudaria outros músicos e cantores a transformar ideias em realidade por meio de colaboração e produção. O desejo era que a iniciativa continuasse apoiando criadores por muitas gerações.

"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro vai voltar para os artistas", afirmou Tree. "Criei uma fundação chamada Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses. Ela foi estruturada para que os rendimentos gerados pelas minhas músicas financiem esse trabalho. Mas há espaço para receber outros recursos, porque, quando eu morrer, minha obra continuará tendo valor residual e provavelmente valerá mais do que vale hoje", acrescentou ele.

Quem era Oliver Tree

Oliver Tree era um artista popular na internet e ganhava cada vez mais projeção nos últimos anos. O americano, que completaria 33 anos no fim deste mês, construiu uma carreira marcada pela mistura de música eletrônica, pop, indie e elementos de humor, além de um personagem excêntrico que o transformou em fenômeno nas redes sociais.

Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, mas alcançou projeção internacional a partir de meados da década de 2010, e assinou com a Atlantic Records, depois que sua música "When I'm down" se tornou viral. Seu visual característico, com corte de cabelo em estilo tigela, roupas coloridas e apresentações performáticas, tornou-se parte essencial de sua identidade artística e ajudou a impulsionar sua popularidade na internet.

O cantor acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 15 milhões no TikTok. No Spotify, mantinha aproximadamente 12 milhões de ouvintes mensais, impulsionado por sucessos que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais.

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