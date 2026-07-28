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Famosos Mãe de Oliver Tree relembra última conversa com o filho antes de acidente Em discurso, Christine contou que o último contato aconteceu por chamada de vídeo e teve o humor característico do filho

Pouco mais de um mês após a morte de Oliver Tree, familiares, amigos e fãs voltaram a se reunir para celebrar a vida do cantor em Santa Cruz, na Califórnia, cidade onde ele nasceu e cresceu. Em meio às homenagens, um dos momentos mais emocionantes da cerimônia aconteceu quando Christine Begin Nickell, mãe do artista, compartilhou lembranças da trajetória do filho e revelou, pela primeira vez, como foi a última conversa entre os dois, um dia antes do acidente de helicóptero que matou o músico aos 32 anos.

Em discurso, Christine contou que o último contato aconteceu por chamada de vídeo e teve o humor característico de Oliver. A lembrança, no entanto, terminou ganhando um significado ainda maior após a tragédia ocorrida em 14 de junho, no Rio de Janeiro, quando o helicóptero em que o cantor viajava colidiu com outra aeronave, provocando a morte de seis pessoas.

Segundo Christine, tudo começou com uma simples mensagem enviada ao filho na véspera do acidente. Ela queria saber se Oliver estava cumprindo a promessa de abandonar o cigarro durante a turnê.

"Enviei uma mensagem para o Oliver um dia antes de ele morrer perguntando como estava indo o processo de parar de fumar, já que ele havia prometido que pararia quando estivesse em turnê", contou, em relato reproduzido pelo Page Six. A resposta veio imediatamente e da forma irreverente que, segundo ela, definia a personalidade do artista.

"Ele me ligou por FaceTime imediatamente e soltou uma baforada enorme de fumaça de cigarro na minha cara." Apesar da brincadeira, Christine disse que o filho transmitia uma felicidade contagiante naquele momento. "Mas ele estava tão feliz e empolgado com a vida naquele dia."

Durante a conversa, Oliver revelou quais eram os planos para as horas seguintes. O cantor contou que embarcaria em um helicóptero rumo a uma casa no alto de uma montanha, onde pretendia produzir novas músicas e gravar vídeos para o TikTok ao lado dos amigos. "Ele adorava ter dias épicos. Cada um mais memorável que o anterior", recordou a mãe.

As lembranças de uma infância cheia de música

Ao longo da homenagem, Christine também revisitou a infância do filho e descreveu Oliver como uma criança inquieta, curiosa e apaixonada por descobrir o mundo. "Eu queria dar-lhe raízes, mas desde o início ele queria voar", afirmou, ao explicar que o cantor sempre demonstrou um espírito aventureiro.

Entre as memórias mais marcantes, ela relembrou um hábito que, anos depois, passou a enxergar como o início da carreira musical do filho. Ainda criança, Oliver costumava acordar antes do restante da família apenas para cantar pelos corredores da casa

"Quando Oliver era bem pequeno, acordava antes do amanhecer, sentava no corredor e começava a cantar", contou. "Hoje percebo que aquelas apresentações improvisadas foram os humildes começos da sua trajetória na música."

Superação e dedicação à arte

Christine também falou sobre os desafios enfrentados por Oliver durante a adolescência. Segundo ela, o cantor sofreu profundamente com a morte do primo Wayne e, nesse período, acabou se envolvendo com drogas. A mudança aconteceu aos 17 anos, quando decidiu abandonar o vício e dedicar completamente sua vida à música. "A música sempre esteve presente, mas foi naquele momento que ela se transformou em uma missão", afirmou.

A mãe explicou que foi a partir dessa decisão que Oliver passou a construir a identidade artística que o tornaria conhecido mundialmente, criando não apenas músicas, mas um universo visual e criativo próprio.

Um legado que seguirá vivo

Além das lembranças, Christine revelou que pretende realizar um dos maiores sonhos deixados pelo filho, a criação da fundação Dr Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, idealizada para incentivar jovens artistas, além da construção de um museu dedicado à obra do cantor. "Vamos cumprir os desejos dele da melhor maneira possível", afirmou.

Ela também agradeceu o apoio recebido desde a morte do artista e disse que o carinho demonstrado por fãs ao redor do mundo tem ajudado a família a enfrentar o luto. "A enorme demonstração de amor e apoio desde a morte de Oliver tem sido uma profunda fonte de conforto. Testemunhei a humanidade em sua melhor forma", declarou.

O acidente

Oliver Tree morreu em 14 de junho, aos 32 anos, durante um acidente envolvendo dois helicópteros no Rio de Janeiro. Além do cantor, outras cinco pessoas perderam a vida na colisão.

Nas últimas semanas, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou um relatório preliminar apontando que a aeronave em que o artista estava operava sem transmitir dados aos sistemas de monitoramento do espaço aéreo, circunstância que passou a integrar as investigações sobre as causas do acidente.

Conhecido por sucessos como Life Goes On, Miss You, Alien Boy e Hurt, Oliver Tree construiu uma carreira marcada pela mistura de humor, irreverência e sensibilidade. A cerimônia realizada em Santa Cruz reuniu familiares, amigos e nomes como Logan Paul, Diplo, Ethan Klein e Aaron Mercury, que prestaram homenagens ao artista e destacaram o legado criativo deixado por ele.

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