Mãe de Vanessa Lopes comenta após entrevista da filha: "Nada melhor do que ela para falar"

A mãe de Vanessa Lopes, Liziane Lopes, analisou a entrevista da filha exibida no último domingo (19) pelo programa "Fantástico", da TV Globo.

Na ocasião, Vanessa Lopes explicou o quadro que apresentou dentro do Big Brother Brasil 2024 e resultou na sua desistência do programa.

"Ontem saiu a entrevista, no Instagram de Vanessinha tem aí completo. Realmente, para quem estava querendo saber, acho que nada melhor do que ela para falar para vocês como ela está", iniciou Liziane.

"Vamos começar essa semana com muita fé, muito amor, muito pensamento positivo", completou nos stories do Instagram.

Entenda a situação

Vanessa Lopes completou um mês da sua desistência do BBB 24. A criadora de conteúdo contou no Fantástico sobre seu caso.

De acordo com a ex-bbb, seu psquiatra informou que ela teve e um quadro psicótico agudo, que é quando a mente se desprende da realidade e passa a criar situações deturpadas e irreais.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa. Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'", explicou Vanessa.