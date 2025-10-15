A- A+

Celebridades Mãe de Vini Jr vira 'parça' de Virginia Fonseca após fazer 'meio de campo' para as pazes do casal Influenciadora digital planeja viagem para Madri, na Espanha, com o objetivo de reencontrar jogador

Vai de vento em popa a amizade entre Virginia Fonseca e a "quase-sogra" Fernanda Cristina, mãe do jogador de futebol Vini Jr. Na última terça-feira (14), as duas passaram o dia juntas na mansão que o atacante do Real Madrid mantém no Rio de Janeiro.

À noite, as duas curtiram o ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba em que Virginia ocupa o posto de rainha de bateria, e estenderam a farra madrugada adentro com um "after" em casa.

Discreta e com perfis fechados nas redes sociais, Fernanda Cristina foi a pessoa que mais incentivou o filho a se manifestar publicamente após a modelo Day Magalhães expor conversas íntimas que vinha mantendo com ele enquanto o rapaz se relacionava com Virginia Fonseca.

O caso se transformou em polêmica e rapidamente ganhou o noticiário na imprensa internacional. Na esteira da celeuma, a equipe de Virginia anunciou que o affair entre os dois "nunca foi algo sério" e que o casal "não estava mais se conhecendo".

Até que... Vini Jr decidiu seguir o conselho da mãe, como noticiou o jornal "Extra", e usou, então, as redes sociais para realizar um pedido de desculpas publicamente, com uma menção direta a Virginia Fonseca.

"Vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir", reforçou o jogador, no comunicado compartilhado por meio do Instagram.

"A Virgínia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo.

Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera", acrescentou.

Depois de ter reconhecido a traição — e afirmado, na tal postagem no Instagram, que havia "se descuidado" e que estava pronto para "zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras" —, o esportista enviou, igualmente com a ajuda da mãe, que vive na capital fluminense, um buquê de flores e uma carta para a casa da influenciadora digital. E, pronto, a reconciliação entre o casal foi feita.

De lá pra cá, Virginia e a "quase-sogra", como seguidores vêm chamando em tom de brincadeira, não param de se aproximar. Em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram, a influenciadora digital chamou Fernanda Cristina de "inimiga do fim", mostrando que a mãe do jogador normalmente é sempre a última pessoa a deixar qualquer festa.

O fato gerou repercussão entre internautas. "Não entra na minha cabeça tudo ser tão rápido e intenso assim", escreveu uma usuária do X. "Virginia está emocionada real", comentou outra. Críticas sobre exposição excessiva e dúvidas sobre o envolvimento amoroso entre a influencer e o jogador também surgiram nas redes sociais.

"A família inteira dele querendo mostrar que está com ela, menos ele", opinou uma seguidora. Em tom de julgamento, outros comentários chegaram a sugerir que a influenciadora estaria "se submetendo" a uma situação desconfortável.

Fato é que o romance entre Virginia e Vini Jr parece ter decolado. Ao menos é isso o que a influenciadora digital, recém-separada do cantor Zé Felipe — que já engatou, aliás, um romance com a sertaneja Ana Castela —, tem feito questão de mostrar publicamente. Para tudo e para todos.

E mais. Sabe-se que Virginia tem uma viagem marcada para Madri, na Espanha, onde pretende se reencontrar com o jogador. Desta vez, ela embarcará com os três filhos, frutos da antiga união com Zé Felipe — as crianças Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1.

