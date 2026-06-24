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FAMOSOS Mãe de Virginia Fonseca é selecionada para nova temporada de reality show do Globoplay e do GNT Margareth Serrão tem rotina retratada na série documental 'Poderosas do Cerrado', que acompanha o dia a dia de ricaças do Centro-Oeste

Mãe de Virginia Fonseca, a influenciadora digital Margareth Serrão passará a dar as caras na televisão, tal como a filha, que atualmente comanda um quadro especial sobre a Copa do Mundo no " Domingão com Huck", da TV Globo. A mineira de 60 anos é uma das participantes da nova temporada de "Poderosas do Cerrado", série com linguagem de documentário e reality show que acompanha o dia a dia de ricaças da região do Centro-Oeste. A produção estreia em outubro no Globoplay e no GNT.

Em publicação compartilhada por meio dos Stories, no Instagram, Margareth adiantou que a série acompanhará, bem próximo a seis mulheres bem-sucedidas financeiramente, suas "rotinas de trabalho, lazer e família, com pitadas de drama, humor, glamour e histórias de superação". A novidade foi confirmada oficialmente pelo canal e pela plataforma de streaming na última terça-feira (23).



Mas, afinal, quem estará na segunda temporada de "Poderosas do Cerrado"? Na nova leva de episódios do reality, disponíveis a partir de outubro, além de Margareth Serrão, estarão na tela a empresária Karine Carrijo, as influenciadoras digitais Lara Prado e Cati Reis e as cantoras Day Camargo e Lara Menezes.

A primeira temporada de "Poderosas do Cerrado" acompanhou a rotina das irmãs Tana e Cristal Lobo, donas de uma empresa de decorações de festas de alto padrão; da empresária Andréa Motta, viúva do cantor Leandro (1961-1998); da empresária Thaily Semensato, dona da maior distribuidora on-line de destilados do país; da influenciadora digital Layla Monteiro; e da pecuarista Roseli Tavares, dona de cinco fazendas.

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