Mãe de Virginia Fonseca se revolta com ida de time de beleza da filha para viagem de férias

A influenciadora Virginia Fonseca tem passado as férias de julho em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, e não só levou toda a família junto como também pessoas que cuidam de sua beleza. Isso rendeu comentários da mãe dela, Margareth Serrão, e piadas no café da manhã. Margareth ficou revoltada com a ida de manicure e da especialista em bronzeamento artificial de Goiânia para a cidade litorânea.

"Saiu lá de Goiânia para vir fazer bronze no Rio de Janeiro", disse Margareth.

"Eu só confio nela", respondeu Virginia.

"Não acredito", disse a mãe, ao que a filha respondeu que havia levado também a manicure para fazer as unhas.

"Trouxe a Julia de Goiânia para fazer a unha aqui em Mangaratiba?".

"Eu não confio em outra pessoa! Tá vendo? Quando você faz serviço bom e pega confiança das pessoas, as pessoas não te largam", respondeu Virgínia.

"I can´t believe", disse Margareth em inglês, que, em português significa "eu não acredito".

Nesta hora, todo mundo na cozinha caiu na gargalhada.

"Caraca, ela meteu um inglês", ela meteu um inglês", escreveu influenciadora na legenda do Stories do Instagram.



Separação

Separados desde maio, Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe entraram com o pedido de divórcio na Justiça de Goiás no mês passado, após cinco anos de relacionamento entre namoro e casamento. Pais de três filhos — Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 10 meses —, a influencer e o cantor afirmaram em uma publicação conjunta que continuam amigos.

De acordo com os autos do processo, obtidos pelo portal Leo Dias, a pensão alimentícia foi fixada em R$ 60 mil — valor que o filho do cantor Leonardo pagará aos três filhos, sendo R$ 20 mil para cada um deles. A partilha de bens, entretanto, ainda não foi decidida.

O cantor passou a última terça-feira (15) com os filhos em sua nova casa, comprada em Goiânia recentemente para ficar próximo dos pequenos. A guarda das crianças será compartilhada entre ele e Virginia, mas a residência fixa dos três será a mansão da mãe, conforme ficou estabelecido no processo. Zé Felipe poderá buscar os filhos para passar momentos com eles sempre que quiser, desde que avise a ex-mulher com pelo menos um dia de antecedência.

