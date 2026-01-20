Ter, 20 de Janeiro

CELEBRIDADES

Mãe de Virgínia Fonseca sofre acidente de carro; influenciadora soube da notícia durante uma live

Margareth Serrão está bem e foi internada por precaução; assessoria não divulgou detalhes sobre o ocorrido

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia FonsecaMargareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram @margareth_serrao

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, sofreu um acidente de carro nesta terça (20). 

De acordo com a assessoria de imprensa de Virginia, ela foi encaminhada a um hospital, onde permanece sob observação, realizando exames para descartar possíveis consequências do impacto.

“Margareth está bem, no momento encontra-se no hospital realizando alguns exames para se certificar que não houve consequência”, informou a assessoria, em nota.

Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

A informação veio a público enquanto Virginia Fonseca participava de uma live de divulgação de produtos de beleza. 

Durante a transmissão, a influenciadora foi avisada sobre o ocorrido e tranquilizada quanto ao estado de saúde da mãe. 

Ainda assim, ela se afastou brevemente da live para falar com Margareth e, em seguida, retornou para concluir a apresentação.

Horas antes do acidente, Margareth Serrão havia publicado uma sequência de stories nas redes sociais ao lado de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca.
 

