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FAMOSOS Mãe de Virginia Fonseca posta sobre términos, e web vê recado para Vini Jr Margareth Serrão tem compartilhado mensagens que seriam indiretas para jogador de futebol após fim de relacionamento

Existe algo que um ex-parceiro possa fazer para trazer a sua pessoa amada de volta após um rompimento? Não — é o que Margareth Serrão parece concordar logo depois de ter compartilhado um vídeo em seu Instagram. Fato é que a mãe de Virginia Fonseca viu há pouquíssimos dias a própria filha terminar o seu relacionamento com Vini Jr. Internautas não deixaram isso passar e associaram uma coisa à outra, como se a publicação fosse uma “indireta” para o jogador de futebol.

“Nada pode trazer uma mulher de volta depois que ela entende que ela merece mais. Ela não discute, ela não reclama, ela não fala mais nada. Só observa e vai perdendo o interesse. A mulher se afasta em silêncio e uma vez indo, ela nunca mais volta. Você pode aparecer na frente dela pintado de ouro, prometendo o mundo que para ela tanto faz”, diz o vídeo compartilhado pela ex-sogra do jogador.

“São as suas próprias atitudes que afastaram ela”, arremata a publicação.

Margareth apenas compartilhou a publicação sem qualquer comentário. Mas a simples postagem levantou suspeitas entre os internautas. “Do meu ponto de vista tá bem claro, zero suspeitas”, disse uma internauta que viu relação direta com o fim do relacionamento de Virginia.

Anteriormente, Margareth já havia compartilhado uma reflexão sobre fidelidade. A publicação foi feita poucas horas antes de a filha anunciar o fim do namoro com Vini. Neste caso, o texto compartilhado era atribuído ao Padre Marcos Rogério e aborda valores considerados essenciais nos relacionamentos.

“Hoje em dia, muita coisa essencial é chamada de ultrapassada. Amar com compromisso, ser fiel, cuidar da família, educar os filhos, caminhar com Deus. Mas princípios não saem de moda. São eles que sustentam a vida quando tudo desmorona. Quem escolhe andar com Deus talvez não ande com a maioria, mas anda com direção. E isso faz toda a diferença”, dizia a publicação.

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