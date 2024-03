Mãe de Wanessa Camargo, Zilu Godoi tem vitória na Justiça contra irmão de Zezé Di Camargo; entenda

A- A+

As desavenças na família de Wanessa Camargo seguem a mil por hora, com novos capítulos vindo à tona enquanto a cantora permanece confinada no BBB 24. Nesta semana, a influenciadora digital Zilu Godoi — mãe da artista e de todos os outros filhos de Zezé Di Camargo, com quem foi casada por 28 anos — obteve uma vitória na Justiça contra o ex-cunhado Welington Camargo.,

Nos últimos anos, os dois trocaram uma série de farpas por meio das redes sociais. Na treta mais recente, em dezembro de 2023, Zilu afirmou que não sairia dos EUA, onde mora, para passar o Natal com os filhos no Brasil, devido à uma briga familiar envolvendo perfis falsos na internet supostamente criados por Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé Di Camargo.

O irmão do sertanejo rebateu a colocação da ex-cunhada e a chamou de "mentirosa", alegando que ela já havia combinado previamente que não celebraria as festas de fim de ano com a prole.

Na ocasião, os dois passaram a trocar acusações graves. Num dos posts, Welington afirmou que a ex-cunhada se "vitimizava" ao aparentar uma falsa imagem de "boazinha". "Você chama todo mundo de 'retardado', até seus irmãos. Meu filho, com 3 para 4 anos de idade, estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como se fosse hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: 'Essas desgraças não sabem nem comer'. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas na verdade não é isso", disparou o cantor gospel, naquele período.

"Honra ferida"

À época, Zilu Godoi abriu uma ação judicial contra Welington, cantor gospel que já foi deputado estadual em Goiás. A influenciadora digital considerou que as postagens do ex-cunhado "feriram sua honra e sua imagem", algo que foi intensificado pelo fato de ela ser uma pessoa pública, como a própria ressalta no processo que corre na Justiça.

