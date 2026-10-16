A- A+

FAMOSOS Mãe de Zé Felipe reage à possibilidade de volta do filho com Virginia após separação de Vini Jr. Poliana Rocha é surpreendida por pergunta de influenciadora sobre reconciliação do ex-casal, que voltou a despertar a torcida dos fãs após separação da empresária e do jogador

PA torcida por uma reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe acaba de ganhar mais um motivo para alimentar as expectativas entre os seguidores de ambos nas redes sociais. Desta vez, quem entrou na história foi Poliana Rocha, mãe do cantor e ex-sogra da influencer. Questionada sobre a possibilidade de o filho reatar o casamento com Virginia, ela caiu na gargalhada e deu uma resposta que deixou o futuro em aberto. Tudo isso poucos dias depois de a empresária anunciar o fim do namoro com Vini Jr., reacendendo especulações sobre uma possível volta com o ex-marido.

A pergunta partiu da influenciadora digital Júlia Norremose, que estava com Poliana na quinta-feira (15). Antes de abordar a mulher de Leonardo, Júlia criou suspense nas redes sociais sobre a dúvida que, segundo ela, mobilizava os brasileiros. E não fez rodeios: quis saber se havia chances de Virginia e Zé Felipe retomarem o relacionamento. "Poliana, aqueles meninos não vão voltar, não?", indaga. Ao que a mãe de Zé Felipe responde: "Ahh, só Deus sabe", e cai na gargalhada.

Viagem e troca de áudios alimentam rumores

A torcida por uma volta de Virginia e Zé Felipe ganhou força justamente após o término do relacionamento da empresária com o jogador do Real Madrid. Pouco depois do anúncio da separação, ela reencontrou o ex-marido em Miami, nos Estados Unidos, onde ele passava uma temporada com os três filhos do antigo casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na segunda-feira (12), os dois compartilharam registros da família reunida e apareceram em um mesmo jatinho particular, na viagem de volta para o Brasil. As imagens chamaram a atenção de seguidores, que passaram a especular sobre uma possível reaproximação amorosa dos dois.

No dia seguinte, Virginia deu ainda mais assunto aos fãs ao publicar um áudio enviado por Zé Felipe. Na gravação, o cantor fazia uma descrição bem-humorada da personalidade da ex-mulher, comparando seu temperamento ao clima instável de São Paulo.

"Você é igual ao clima de São Paulo: acorda sol, três segundos, fica nublado. Complicada, gente boa, mas complicada", brincou o sertanejo. Virginia se divertiu com a observação. "Eu ri tanto e sei que muitas de vocês vão se identificar, tá? Sem julgamentos!", escreveu ao compartilhar o conteúdo.

A intimidade da interação logo foi interpretada por parte dos seguidores como um possível sinal de reconciliação. Os dois, porém, mantêm uma relação próxima desde o fim do casamento, anunciado em maio de 2025, sobretudo por causa dos filhos — Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

O que Zé Felipe já disse sobre voltar com Virginia?

Apesar das especulações, Zé Felipe já deixou claro que, ao menos alguns meses atrás, não planejava retomar o casamento. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, em junho deste ano, o cantor afirmou que o sentimento pela ex-mulher havia se transformado e que os dois construíram uma amizade depois da separação.

"Hoje, não. Mas não sei, daqui a cinco, dez anos. Eu tenho a Virginia como minha melhor amiga e quero continuar assim", declarou, ao ser questionado sobre uma possível reconciliação.

Na ocasião, o filho de Leonardo explicou que mantém contato diário com Virginia e chegou a brincar que, se soubesse como a convivência entre os dois seria boa depois da separação, talvez não tivesse se divorciado.

O cantor também fez questão de distinguir o carinho que sente pela ex-mulher do amor que os uniu no passado. "Não demos certo como marido e mulher, até porque a Virginia por quem me apaixonei lá atrás não existe mais, e acho que o Zé por quem ela se apaixonou também não existe mais", afirmou.

Desde então, os dois seguiram caminhos amorosos distintos. Virginia viveu um relacionamento com Vini Jr., encerrado no último fim de semana. A assessoria da influenciadora informou que o término ocorreu de forma amigável, sem conflitos ou brigas.

Veja também