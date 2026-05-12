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FAMOSOS Mãe de MC Kevin anuncia pedido de reabertura do caso e diz ter dúvidas sobre morte do cantor Declaração foi feita em um vídeo publicado no Instagram ao lado dos cantores MC PH e MC IG, amigos próximos de Kevin

Quatro anos após a morte de MC Kevin, o caso voltou a repercutir nas redes sociais e pode ganhar um novo desdobramento judicial. Nessa segunda-feira, 11, Valquíria Nascimento revelou que pretende pedir oficialmente a reabertura das investigações sobre a morte do filho, ocorrida em maio de 2021, no Rio de Janeiro.

A declaração foi feita em um vídeo publicado no Instagram ao lado dos cantores MC PH e MC IG, amigos próximos de Kevin. Durante o pronunciamento, Valquíria afirmou que recebeu informações recentes que levantaram dúvidas sobre a versão oficial apresentada pela Polícia Civil, que concluiu o caso como um acidente.

"Quero saber o que aconteceu"

Emocionada, Valquíria afirmou que nunca deixou de buscar respostas sobre a morte do filho e disse estar preparada para ir até o fim em busca da verdade.

"Eu sou a pessoa mais interessada em saber o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo o que for possível e impossível", declarou.

A mãe do funkeiro também explicou que, na época da tragédia, não tinha estrutura emocional para aprofundar questionamentos sobre a investigação, mas que hoje se sente mais fortalecida. "Na época eu não tinha condições de fazer nada. Hoje as coisas mudaram", disse.

Família contratará perícia e detetive particular

Segundo Valquíria, a família já conversou com advogados e pretende recorrer ao Ministério Público para solicitar a reabertura formal do caso. Ela ainda afirmou que uma perícia independente e um detetive particular serão contratados para auxiliar na busca por novas informações.

MC PH reforçou que a intenção da família não é alimentar especulações na internet, mas esclarecer definitivamente o que aconteceu naquela noite. "Vamos pagar uma perícia especializada, um bom detetive, para descobrir todas as verdades e não ficar alimentando teoria de internet", afirmou.

Já MC IG destacou que amigos e familiares convivem até hoje com dúvidas sobre o caso. "A gente quer a resolução disso. A verdade não dói para quem não teme a verdade", declarou.

Redes sociais reacenderam suspeitas

Nos últimos dias, páginas voltadas ao universo do funk e do rap passaram a publicar teorias questionando a versão oficial da morte de MC Kevin. Algumas postagens chegaram a insinuar a participação de terceiros no caso, embora sem apresentar provas

A repercussão fez Valquíria se manifestar nas redes sociais em tom de revolta. A mãe do cantor pediu que qualquer pessoa que tenha informações concretas procure as autoridades.

"Se vocês sabem quem matou o Kevin, vai na delegacia denunciar. Manda vídeo, conversa, prova", desabafou.

Ela ainda criticou a forma como o assunto voltou a circular na internet sem evidências concretas. "Se tem uma pessoa que quer saber o que aconteceu naquele dia, essa pessoa sou eu", afirmou

Relembre a morte de MC Kevin

MC Kevin morreu no dia 16 de maio de 2021, aos 23 anos, após cair da varanda de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o artista tentou passar da varanda do quinto andar para o andar inferior após se assustar com a possibilidade de ser flagrado pela então esposa, Deolane Bezerra, enquanto estava acompanhado da modelo Bianca Domingues e de amigos no local.

O inquérito concluiu que não houve indícios de agressão, homicídio ou qualquer ação criminosa. Em julho de 2022, a Justiça do Rio arquivou o caso após o Ministério Público entender que não existiam elementos que apontassem conduta dolosa ou culposa de terceiros.

Agora, com a mobilização da família e novas dúvidas levantadas publicamente, o caso pode voltar a ser analisado pelas autoridades.

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