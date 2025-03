A- A+

Polêmica "Mãe Solteira": Fiuk, MC Davi, J.Eskine e G15 brigam por causa de música; entenda Autoria do hit número 1 do Spotify é motivo de desavença entre os artistas

"Mãe solteira", música mais ouvida da semana no Brasil no ranking do Spotify, está no centro de uma "treta" por causa da autoria da música.

De um lado, estão DG e Batidão Stronda, MC Davi, MC G15 e J. Eskine, intérpretes e da música, do outro, Fiuk, também compositor do hit.

Não faltam indiretas nas redes sociais de uma turma para outra sobre quem teria escrito o quê da música, lançada em 3 de março e hoje com mais de 20 milhões de reproduções no streaming e com mais de sete milhões de visualizações no YouTube.

Como tudo começou

No último domingo (16), MC Davi (cujo nome é Davi Almeida dos Santos, como consta na lista de autores da música) acusou Fiuk, num vídeos publicado nas redes sociais, de estar promovendo a versão irreal sobre a autoria da música.

"O Fiuk está pagando umas páginas de fofoca para falar que ele escreveu 'Mãe Solteira'. Não foi isso que aconteceu. 'Mãe Solteira' foi escrita por mim, Eskine e G15. Nós iniciamos a música no estúdio... Aí o Fiuk entra e faz uma melodia lá no final, com a música já 90% pronta... Está agindo de má-fé."

Em outro vídeo, Davi disse:

"Eu nunca tinha conversado com esse cara. Eu mesmo nem convidei ele para o estúdio. Fui convidado, e estava lá fazendo a minha parte. Do nada, esse louco entrou no estúdio, fez uma melodia que ficou boa e está querendo levar o mérito só para ele?".

G15 entra na história

Também nas redes, Gabriel Paixão Soares, o MC G15, outro autor da música e intérprete, concordou com Davi no mesmo dia.

"O que o Davi falou é isso mesmo. Não tem conversa. Quando eu cheguei lá, estavam Eskine e Davi naquela energia de 'Mãe Solteira', que eles brisaram, curtiram demais. Depois, chegaram Fiuk e outros manos, que começaram a cantar a melodia, que todo mundo gostou. Nisso, ele vai ter mérito, não na letra."

Jonathan Eskine (o J. Eskine) foi mais evasivo, mas não deixou de escrever algo sobre o tema.

"Obrigado, Davi e G15, escrevemos o hit do ano", era a legenda de um vídeo das gravações em estúdio.

Fiuk, que aparece nos créditos como Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, não viu isso tudo calado. Na segunda-feira (17), o cantor resolveu tocar no assunto.

"Vocês estão acompanhando aí uma música que eu escrevi junto com outros artistas e acabou se tornando número um no Brasil e em Portugal. Isso deveria ser motivo de maior comemoração possível. Mas, ao invés disso, estão tentando apagar a minha história. Aí eu me pergunto: 'Por que eu incomodo tanto? O fato de eu ser playboy? Filho de famoso? Qual é o ponto?'", disse ele.

O artista mencionou até o descrédito do pai, Fábio Júnior.

"Sempre tentaram me diminuir. Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas, e quando eu chegava em casa o meu próprio pai me desvalidava. Nunca tive alguém para me fortalecer. Quando cheguei (para compor o hit) tinha um refrãozinho pronto mesmo, mas estava bem no começo. A música aconteceu com todo mundo junto lá. Inclusive, eu que puxei a história e insisti para a gente falar de mãe solteira...Eu acredito que energia de todo mundo que estava ali, naquela sala, faz parte da composição."

Veja também