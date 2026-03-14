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CELEBRIDADES Mães são todas iguais: Mariah Carey invade transmissão do filho e é repreendida ao vivo Essa é a segunda vez que a artista aparece de surpresa em uma das 'lives' de Moroccan

Mesmo com todos os recordes, sucessos e prêmios que já conquistou na carreira, Mariah Carey, 56 anos, não está imune às dores e delícias universais de ser mãe.



Na madrugada deste sábado, a cantora e compositora "invadiu" uma transmissão ao vivo do filho Moroccan, 15 anos, e foi prontamente repreendida pelo adolescente.

Mariah Carey's son Moroccan went live on Twitch again and he got VISIBLY EMBARRASSED when his mom walked in pic.twitter.com/Y8PF1EfqL7 — cherry (@RockysBF67) March 14, 2026

"Gente, essa é a minha mãe', disse 'Roc', que é irmão gêmeo de Monroe, ambos frutos do relacionamento de Mariah Carey com o apresentador Nick Cannon, quando a cantora apareceu na sua webcam em meio a uma transmissão no Twitch, plataforma de jogos on-line.

Poucos segundos depois, ele tratou de tirar a diva do quarto: "Eu preciso voltar à transmissão. Te amo, mãe. Daqui a pouco eu vou lá. Boa noite", disse o adolescente, enquanto Mariah Carey dizia que amava o companheiro de jogos do filho.





Essa não é a primeira vez que a artista aparece de surpresa em uma transmissão ao vivo do filho. Em abril do ano passado, Mariah Carey também apareceu espontaneamente em uma live de ‘Roc’ na mesma plataforma. "Mãe, eles podem ver você. Eles estão dizendo: 'Oi Mariah, eu te amo'. Foi mal, gente, minha mãe está aqui", explicou o adolescente na ocasião.

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