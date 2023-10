Maestro Ademir Araújo toma posse na Academia de Artes e Letras de PE, na cadeira de Villa-Lobos

A- A+

O maestro Ademir Araújo, conhecido como Maestro Formiga, assumiu a cadeira 37 da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, em cerimônia realizada no Memorial de Medicina, no Derby, nesta quinta-feira (26).



Tendo como patrono Heitor Villa-Lobos, a cadeira 37 era ocupada pelo pianista e professor Edson Bandeira de Melo. Após passar pelo crivo da comissão, que votou favorável ao seu reconhecimento como novo acadêmico, a escolha se deu por seu currículo acumulado em décadas dedicadas à música pernambucana.



"Ocupar uma cadeira que tem como patrono Villa-Lobos, não sei se estou preparado para essa galhardia. porque Villa-Lobos para mim é o símbolo da música brasileira. Me sinto honrado demais", disse o maestro Ademir.



A cerimônia

Representantes da classe artística, políticos, amigos e familiares acompanharam a cerimônia. Após ser apresentado pelo presidente da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, Moisés da Paixão, Ademir Araújo recebeu de sua esposa, Leonice Bezerra, a toga que usará na Academia. Em seguida, as filhas do maestro, Amanda, Aline e Andrea, entregaram a medalha de membro da Academia ao maestro Ademir Araújo. Por fim, maestro Formiga recebeu o diploma e leu o juramento de posse.

