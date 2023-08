Maestro britânico Gardiner cancela compromissos após agredir cantor

A- A+

O célebre maestro britânico John Eliot Gardiner, de 80 anos, anunciou nesta quinta-feira (31) que cancelou todos os seus compromissos planejados para este ano e vai procurar ajuda psicológica, depois de agredir um jovem cantor no final de agosto em um festival na França.

Considerado um dos pioneiros da renovação barroca, o octogenário está no centro de um escândalo desde que a imprensa britânica noticiou que ele teria dado um tapa no cantor lírico William Thomas, alegando que este teria saído do palco pelo lado errado, em La Côte Saint André, no sudeste da França.

"Estou recuando para buscar a ajuda de especialistas que sei que preciso há algum tempo", disse ele em um comunicado.

"Quero pedir desculpa aos meus colegas que se sentiram maltratados e a todos aqueles que possam ficar desapontados com a minha decisão de dedicar tempo à resolução dos meus problemas", acrescentou, dizendo que seu coração "está partido por ter causado tanta angústia".

O maestro, que performou na coroação de Charles III, já havia sido retirado de uma apresentação em setembro no lendário festival de música clássica Proms, em Londres.

O incidente em questão ocorreu no dia 22 de agosto, após a apresentação da ópera Os Troianos, de Héctor Berlioz, compositor sobre o qual Gardiner é considerado especialista.

Seus familiares, citados pela imprensa britânica, mencionaram o forte calor e uma mudança no tratamento médico para explicar a reação do maestro.

