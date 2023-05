A- A+

MÚSICA Maestro Clóvis Pereira e Movimento Armorial serão celebrados em show do Quinteto Pernambucano Apresentação, neste domingo (28), vai contar com participação especial do bandolinista Marco César

A trajetória do maestro Clóvis Pereira e o Movimento Armorial serão celebrados neste domingo (28), no Teatro do Parque, com o show "Do Armorial aos Dias de Hoje", realizado pelo Quinteto Pernambucano - grupo criado em 2017 com o intuito de resgatar a música de concerto produzido por compositores pernambucanos armoriais.

Com ingressos disponíveis no Sympla por valores a partir de R$ 30 (meia-entrada), a apresentação acontece no dia em que o maestro Clóvis Pereira comemora 90 anos de vida, pai de Clóvis Pereira Filho, idealizador, violinista e diretor artístico do Quinteto - formado também por Diogo Albuquerque (2º violino), Raquel Paz (viola), Fernando Trigueiro (cello), Elton Freitas (baixo) e Homero Basílio (percussão).





“Nosso maior objetivo é contribuir para difundir ainda mais a musicalidade do período armorial e incentivar compositores pernambucanos a fazerem composições que valorizem a regionalidade. Queremos que a música armorial continue viva, se transformando e ecoando de diversas formas em diferentes lugares e espaços”, ressalta Clóvis Pereira Filho.

O show em atos

“Do armorial aos dias de hoje” será dividido em três atos, com o primeiro apresentado em peças de Clóvis Pereira, que promete guiar o público por um passeio pelas obras do maestro - um dos fundadores do movimento armorial, junto a Ariano Suassuna, Guerra-Peixe e Jarbas Maciel.



Ainda na primeira etapa, músicas do Armorial renovado por contemporâneos como Sérgio Raz e Mateus Alves, vêm na sequência.







Já o segundo ato vai contar com um bate-papo com os músicos e, no terceiro, o bandolinista Marco César, ícone do instrumento no Brasil, faz participação especial apresentando obras de sua autoria, de Capiba e de João Lyra.

Serviço

Show do Quinteto Pernambucano - Do Armorial aos Dias de Hoje

Em celebração ao maestro Clóvis Pereira e ao Movimento Armorial



Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Teatro do Parque



Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) no Sympla

