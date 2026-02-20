A- A+

CARNAVAL 2026 Maestro Forró e orquestra seguem em folia na Bomba do Hemetério neste domingo (22) Bloco "Todos São Maestros" desfila pelas ruas do bairro, na Zona Norte da Cidade, a partir das 15h; acesso gratuito

A "quarta-feira ingrata" já passou alertando que Carnaval, só daqui a pouco mais de "trezentos e poucos dias". Mas se o folião é do País Pernambuco, não tem data certa para seguir na folia e ainda mais, na base do frevo - sob a batuta do Maestro Forró e de sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH),

Neste domingo (22), o público recifense volta às ruas da Bomba do Hemetério, Zona Norte da cidade, em mais uma edição do bloco "Todos São Maestros", encabeçado por Forró sempre no primeiro domingo pós- Carnaval.









A partir das 15h, e na vibe 'qualquer pessoa pode virar regente e comandar o bloco', a festa promove uma confraternização entre o maestro, a comunidade, a orquestra e todo o público em geral, que pode novamente se despedir da folia.

"Não precisa ser músico para entrar na brincadeira. A ideia é que qualquer pessoa, inclusive crianças, tenham a oportunidade de reger a orquestra ao seu modo", explica Maestro Forró.

Repertório

De clássicos conhecidos do frevo até hits que passam por Reginaldo Rossi e Chico Science, e canções de Forró e de sua OPBH - além de músicas tiradas na hora, por escolha do público - o repertório do "Todos São Maestros" circula também por releituras do maestro, aclamadas pelo público, a exemplo de "Pra Tirar Coco" e "Tô Doidão".





Crédito: Divulgação

E para incrementar o bloco, o boneco gigante do Maestro Forró estará junto à multidão, no percurso de aproximadamente três horas pelas ruas do bairro.



SERVIÇO

Bloco Todos São Maestros, com Maestro Forró e OPBH

Quando: Domingo (22), a partir das 15h

Onde: Concentração na Rua Pastor Evangélico Benoby Carvalho de Souza, 173, Casa A, Bomba do Hemetério, Recife (Sede da Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério)

Acesso gratuito

Informações: @maestroforro





Veja também