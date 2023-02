A- A+

Marco Zero Maestro Forró e Orquestra tocam na abertura do Carnaval do Recife; saiba mais sobre o show Show especial será apresentado nesta sexta-feira (17), no Marco Zero, a partir das 19h

O Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH) se apresentam com um show especial pensado para a abertura do Carnaval do Recife, nesta sexta-feira (17), no Marco Zero, a partir das 19h. Trazendo toda a efervescência e diversidade da cultura pernambucana, Forró e sua Orquestra propõe um diálogo constante com expressões e linguagens universais.



Misturando os mais variados gêneros musicais e tecendo uma colcha de retalhos do nosso rico e diverso Carnaval, o Maestro, conhecido por suas performances nada convencionais, junto a sua OPBH, prometem interagir e contagiar o público com seus arranjos eletrizantes.



Repertório

Além dos mais novos Hits do Maestro Forró & OPBH, como o Single adaptado “Pra Tirar Coco”; que está disponível em todas as plataformas digitais; Músicas como “Tô Doidão”, “Luanda d’agora”, “Suíte América” e a faixa instrumental “Malabarista” nova composição do Maestro Forró estão no repertório da festa.



O roteiro do show ainda enaltece os grandes homenageados do Carnaval do Recife 2023, Geraldo Azevedo, a Rainha Marivalda, e Zenaide Bezerra. O Maestro Forró e sua OPBH trarão ao palco do Marco Zero novo figurino a Leopoldo Nóbrega e sandálias elaboradas em ateliê pelo estilista Jailson Marcos.



OPBH

A Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH) que neste ano de 2023 completa 21 anos de trajetória, foi fundada no ano de 2002 pelo Maestro Forró. O grupo tem uma trajetória de sucesso, tendo gravado os álbuns/DVDS “Jorrando Cultura” e #CabeçaNoMundo – Este último, ganhador do Prêmio da Música Brasileira. Na bagagem, um repertório personalizado de composições autorais e versões adaptadas da OPBH, um dos mais respeitados grupos do cenário musical brasileiro.



Obras como “Frevando em Bomba do Hemetério”, “Formiguiando”, “Vamos Cirandar”, “Suíte Andante”, e outras. A orquestra vem realizando ao longo de sua trajetória, diversas importantes parcerias com artistas como Naná Vasconcelos, Hermeto Pascoal, Angélique Kidjo e tantos outros grandes nomes da música brasileira e internacional.



Tendo videoclipes locados em sua plataforma oficial do YouTube, como os videoclipes “Pra Tirar Coco”, “ Vão Me Levando” “Tô Doidão” e “Maracatu Tropical”; e ficou conhecida internacionalmente em diversos festivais como no Festival del Caribe, em Santiago – Cuba, o Brazilian Day – nos Estados Unidos, entre outros.

