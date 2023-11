A- A+

BAILE DO MENINO DEUS Maestro Forró estreia no Baile do Menino Deus No Baile, que celebra quatro décadas, Forró fará participação na cena dos Santos Reis

A 20ª edição do Baile do Menino Deus - que celebra em 2023 quatro décadas - vai ganhar um quê de irreverência com a participação do Maestro Forró, que estreia no espetáculo em participação na cena dos Santos Reis.



Com apresentações marcadas entre os dias 23 e 25 de dezembro, no Marco Zero, Bairro do Recife, o Baile vai contar com pelo menos 62 artistas em meio a atores, músicos, bailarinos e cantores.



"Estou super feliz pelo convite. Eu diria que este espetáculo é o mais local e o mais universal que eu conheço. É um prazer tocar com essa orquestra, formada por músicos maravilhosos", comemora Forró.

Jesus e os Folguedos

Com ensaios diários, e em separado, com grupos de bailarinos, atores, coro infanti e adulto, além da orquestra, o Baile do Menino Deus - assinado por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima - ganhou as ruas do Recife após passagem por quase uma década pelo palco do Teatro Valdemar de Oliveira. No Marco Zero o espetáculo é apresentado desde 2004.



Sob a regência de Rafa Marques, à frente da orquestra, e músicas assinadas por Antônio Madureira e os autores do espetáculo, o Baile conta a história do nascimento de Jesus em meio à herança dos folguedos e brincadeiras poopulares, a exemplo do personagem Matheus e o rito de abertura da porta do reisado.



O auto de Natal também ganha os movimentos dos pastoris, presépios, lapinhas, cantigas e danças tradicionais se encontram com passos de frevo, maracatu, cavalo marinho e boi.

Serviço

Baile do Menino Deus

Quando: de 23 a 25 de dezembro, às 20h

Onde: Marco Zero - Bairro do Recife

Acesso gratuito

mostra Riade, a capital saudita, será sede da Exposição Universal de 2030