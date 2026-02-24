A- A+

TÍTULO Maestro Forró recebe, da Uninassau, o título de Doutor Honoris Causa , nesta sexta (27) Cerimônia também reconhecerá grupos tradicionais ligados ao Carnaval e à cultura popular pernambucana

O Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (Uninassau) realizará, nesta sexta (27), a entrega do título de Doutor Honoris Causa ao Maestro Forró, nome artístico do músico Francisco Amâncio da Silva, referência na valorização das tradições culturais do estado.

A solenidade ocorre às 16h, no auditório Capiba, que fica no bloco C da instituição.

A honraria acadêmica é destinada a personalidades cuja atuação contribui de forma relevante para áreas como cultura, educação, ciência, artes e impacto social.

Ao longo da carreira, o maestro recebeu distinções importantes e consolidou trajetória que inclui atividades como educador, além de integrar a Academia Pernambucana de Música e criar a Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério.

Seu trabalho também já foi celebrado por manifestações simbólicas do carnaval, como os Bonecos Gigantes de Olinda e o Homem da Meia-Noite.

Além do reconhecimento ao músico, a programação inclui a concessão das Comendas Maurício de Nassau ao Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e ao Bloco das Ilusões, reforçando a valorização de expressões tradicionais do período carnavalesco.

As distinções serão entregues pelo diretor-executivo da Ser Educacional, Jânyo Diniz, e pelo reitor da unidade, Gleison Albuquerque.

"O Maestro preserva a nossa história e leva o nome de Pernambuco com excelência para todos os lugares. Para nós, da Uninassau, é um orgulho celebrar uma trajetória que une talento, dedicação e amor às nossas raízes. Além disso, homenagear o Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e o Bloco das Ilusões reforça nosso compromisso em valorizar quem mantém viva a chama do nosso Carnaval", pontua o reitor Gleison Albuquerque.

