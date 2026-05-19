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MÚSICA Maestro venezuelano é o novo regente titular da Orquestra Criança Cidadã Com quase 30 anos de carreira, Rafael Dommar participou de processo seletivo para assumir o cargo

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) anunciou o nome do seu novo regente titular nesta terça-feira (19). O maestro venezuelano Rafael Dommar foi escolhido após um processo seletivo que incluiu entrevistas e ensaios com os candidatos.

A regência da orquestra principal da instituição estava vaga desde a saída do maestro José Renato Accioly. Ele deixou o cargo no início deste ano, após quase cinco anos de serviço prestado à OCC.

Com quase três décadas dedicadas à música orquestral, Rafael Dommar iniciou sua trajetória dentro do modelo venezuelano El Sistema, referência mundial na formação musical e inclusão social. Ele trabalhou em diversas orquestras sinfônicas ao longo da carreira, atuando como violinista e exercendo funções de liderança.



Como violonista, Dommar integrou as Orquestras Sinfônicas de Caracas, Simon Bolivar, e Tereza Carreño, todas na Venezuela. Ele também foi regente da Orquestra Sinfônica da Ciudad Bolivar, além de ser fundador e regente do Projeto Orquestra Sinfônica da Fundação LALA, na Ciudad Guayana.

Por meio da assessoria de imprensa da OCC, João Targino, coordenador do projeto social, explicou a escolha para o cargo. “Optamos por implantar o método El sistema, pois valoriza o trabalho coletivo e as oficinas a baixo custo. É um método que existe há 51 anos, originado da Venezuela, de muito sucesso”, afirmou.

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