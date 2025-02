A- A+

CARNAVAL 2025 Maestro Spok comandará o bloco "Jornadas nas Estrelas" em São Paulo Pela primeira vez, bloco do pernambucano vai desfilar na capital paulista, no dia 8 de março

Maestro Spok vai comandar um bloco de rua, pela primeira vez, em São Paulo. O "Jornada nas Estrelas" vai desfilar pelo bairro do Ipiranga no dia 8 de março, levando frevo para a capital paulista.

Com um repertório marcado pelos clássicos do Carnaval de Olinda e Recife, Spok se apresenta acompanhado de músicos pernambucanos e da Frevo Bixiga Orquestra. O bloco partirá da frente do Esquina Aroeira, com concentração marcada para as 14h.

Spok é um dos responsáveis pela modernização e projeção do frevo no cenário nacional e internacional. Ele revolucionou o gênero ao incorporar elementos do jazz.

