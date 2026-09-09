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SPOK NO RIOMAR Maestro Spok comanda abertura da Semana do Cliente no RioMar Recife Spok se apresenta na Praça de Alimentação do mall (Piso L3) neste domingo (13); acesso gratuito

Vai ser na base do frevo e da excelência instrumental do Maestro Spok que a Semana do Cliente do RioMar Recife será aberta, neste domingo (13) às 18h na Praça de Alimentação do mall (Piso L3).

Gratuita, a apresentação vai passear pela vastidão do repertório de um dos artistas mais potentes da cena pernambucana e nacional, com "Frevo Mulher" e "Anunciação" entre os clássicos que serão levados ao espaço.





Diversos segmentos

A partir de domingo e até o próximo dia 20 de setembro, a Semana do Cliente do RioMar Recife abre campanha que oferece aos visitantes do shopping um mix de lojas, em segmentos diversos.



Mais de 400 operações, que inclui vestuário, calçados, perfumaria, jóias, papelaria e itens de decoração estarão disponíveis aos clientes.

Serviços como salões de beleza e academia, entre outras, também integram a agenda do evento.

SERVIÇO

Maestro Spok abre a Semana do Cliente RioMar Recife

Quando: domingo, 13, às 18h (a Semana segue até 20 de setembro)

Onde: Praça de Alimentação (Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

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