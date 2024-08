Maestro Spok participa de roda de conversa gratuita sobre diálogos entre o jazz e o frevo

A- A+

A trajetória de Maestro Spok é tema de roda de conversa dentro da exposição ‘Dois países: A história compartilhada entre Pernambuco e os Estados Unidos’.



O saxofonista e compositor vai debater sobre a conexão histórico-musical entre o “país Pernambuco” e a referida nação americana e como se deu essa interação.

A ação, intitulada de "Do Mississipi ao Capibaribe - encontros entre Recife, New Orleans, Frevo e Jazz”, é aberta ao público e acontece nesta terça feira (27), às 18h30, na ABA Innovation, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife.

Para participar da roda de conversa, basta fazer a inscrição pelo site do Sympla.

"Dois países: A história compartilhada entre Pernambuco e os Estados Unidos"

A exposição, que está sendo promovida pela ABA Global Education, centro binacional Brasil-Estados Unidos, com apoio do Consulado Geral dos EUA em Recife e da Amcham/PE, segue aberta até o dia 31 de agosto.

“Temos o objetivo de integrar as celebrações do bicentenário de relações entre o Brasil e os EUA, fazendo um recorte especial a partir de nosso estado/país Pernambuco e buscando expandir o conhecimento das pessoas acerca dessa história tão rica e pouco estudada”, afirmou Danyelle Marina, diretora da ABA English Education.

A partir da pesquisa do historiador Frederico Toscano e do trabalho da museóloga Rosélia Adriana Rocha, profissionais que integraram a equipe da ABA para essa exposição, o público poderá ver imagens, vídeos, objetos e entrevistas que traçam uma linha do tempo inédita entre essas nações que, mesmo depois de séculos de convivência, continuam fortemente ligadas.

“A história começa pela ida de uma colônia de judeus recifenses para Nova York no século 17, passa pela primeira representação diplomática estadunidense no Brasil, estabelecida na capital pernambucana no século 19, e segue pela instalação do comando de todas as operações dos Aliados na área do Atlântico Sul durante a Segunda Guerra Mundial, com a vinda da Quarta Frota Naval Americana ao Recife em 1942”, relatou Frederico Toscano, pesquisador responsável pela exposição.

Também serão relembrados fatos como Joaquim Nabuco atuando como primeiro embaixador brasileiro em Washington e quando o educador Paulo Freire deu aulas em Harvard.

Ao longo de sua história, Pernambuco foi o epicentro de restaurações, revoluções e revoltas diversas contra invasões estrangeiras e o despotismo político e em muitos momentos chegou a lutar lado a lado com parceiros americanos.

A exposição segue com uma linha do tempo que vai até os dias atuais e também convida o público a imaginar o futuro desta relação.

Serviço:

Exposição - Dois Países a história compartilhada de Pernambuco e os EUA

Quando - Até 31.08 (confirmar horários disponíveis no sympla)

Onde: ABA Innovation, 2º andar – Av. Santos Dumont, 300, Aflitos

Como - Inscrições gratuitas através do Sympla (disponível na bio do instagram)

