MUSICA Maestro Valery Gerguiev, apoiador de Putin, é o novo diretor do Bolshoi Muitas orquestras ocidentais boicotaram no ano passado o regente de 70 anos

O maestro Valery Gergiev, apoiador do presidente Vladimir Putin, foi nomeado nesta sexta-feira (1º) como diretor do Teatro Bolshoi, informou o governo russo no Telegram.

Muitas orquestras ocidentais boicotaram no ano passado o regente de 70 anos por não não se posicionar contra a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Valery Gerguiev, que também é diretor do Teatro Mariinski, em São Petersburgo, cidade onde Vladimir Putin iniciou na política no começo dos anos 1990, dirigirá agora os dois principais palcos do país.

Em março de 2022, Putin sugeriu fundir a direção dos dois prestigiosos teatros, como costumava ser antes da Revolução de 1917.

A proximidade de Gerguiev com o chefe do Kremlin, especialmente durante a anexação da Crimeia em 2014, já lhe rendeu várias polêmicas.

Em março de 2022, a Orquestra Filarmônica de Munique decidiu demiti-lo por não ter denunciado o ataque à Ucrânia. Várias orquestras e festivais na Europa e Estados Unidos também cancelaram seus compromissos com o músico.

Valery Gerguiev substitui no Bolshoi Vladimir Urin, que assinou uma carta aberta no início da ofensiva, na qual artistas e atores pediam "a todas as partes" que cessassem os combates.

