Maéve lança o EP "Volúpia" com show em Belo Jardim, nesta quarta (14)

Acaba de ir ao ar o EP “Volúpia”, novo trabalho da cantora Maéve, que está disponível no Youtube. O trabalho, com cinco faixas, vem exaltar o protagonismo das mulheres negras na arte e passeia por gêneros como frevo, brega, soul, brazilian funk.

Maéve apresentará seu novo trabalho com show nesta quarta (14), em Belo Jardim, Agreste pernambucano, onde a artista construiu boa parte de sua trajetória artística.

Será às 20h, próximo ao EMEI Professora Dulce Ramos, no bairro do Bom Conselho. O show terá as participações da cantora Deni Lima e do violonista Hugo Rocha.

“Volúpia”

Segundo Maéve, o álbum é um manifesto sonoro que reafirma a força da música negra agrestina.

“O álbum Volúpia é um mergulho profundo nas emoções, nos afetos e nas vivências das mulheres negras do Agreste. Cada faixa carrega um pedaço da minha trajetória, dos amores, da resistência e da sensualidade que nos atravessam. Esse lançamento é mais do que uma celebração da minha música — é um grito coletivo de liberdade, desejo e identidade”, destaca.

“Volúpia” traz como destaque a faixa “Sai da Minha Frente”, single lançado em 2024, que foi finalista do Prêmio da Música de Pernambuco 2025, na categoria “Videoclipe”. Além dela, o EP traz as inéditas“Tocando no Raidin”, “Miudinho”, “Montanha Russa” e “Volúpia”.

Show

Maéve se apresentará acompanhada por Eduardo Albuquerque (guitarra solo), Soraya Feitosa (guitarra base), George Luiz (baixo elétrico), André Luiz (saxofone e clarinete) e Heligeison Feitosa (bateria e percussão).

“Tenho ainda a participação mais que especial da minha filha, Marjorie Cecília, tocando alfaia, trazendo afeto em forma de presença”, completa Maéve.

Sobre Maéve

Com 13 anos de carreira, Maéve se consolidou como uma das vozes expressivas da nova cena pernambucana. Nascida em Jaboatão dos Guararapes, passou boa parte da vida adulta no Agreste, onde construiu sua trajetória artística. Cantora, flautista, compositora, atriz e educadora musical, ela une tradição e contemporaneidade.

O álbum “Volúpia” faz parte do projeto “Volúpia: Vozes Negras do Agreste”, financiado pela PNAB Pernambuco e viabilizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco e pelo Ministério da Cultura (Governo Federal). Conheça mais sobre o trabalho de Maéve em @negratinta_.



SERVIÇO

Show de lançamendo de "Volúpia", de Maéve

Quando: Quarta (14), às 20h

Onde: Próximo ao EMEI Professora Dulce Ramos, Avenida do Bom Conselho, Bom Conselho - Belo Jardim-PE

Aberto ao público

