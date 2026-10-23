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SHOW Maéve leva o show "Volúpia" a Gravatá com programação gratuita, neste sábado (24) Artista pernambucana apresenta repertório autoral na Fábrica de Cultura, com show às 20h e oficina "Negra Tinta" voltada a crianças e adolescentes

A música como expressão de identidade, território e experiências pessoais conduz a turnê “Volúpia, do Sertão ao Mar”, da cantora pernambucana Maéve. Neste sábado (24), a artista chega a Gravatá, no Agreste do estado, com uma programação gratuita na Fábrica de Cultura, que inclui a oficina "Negra Tinta", às 10h, e apresentação musical, às 20h.



Iniciada em Petrolina, a circulação segue por diferentes cidades pernambucanas até chegar a Olinda, em novembro. O projeto aproxima referências musicais de diferentes regiões de Pernambuco e revela a versatilidade da pesquisa artística de Maéve.

“Volúpia é um trabalho que reúne minhas referências, minhas inquietações e a forma como enxergo o mundo. Levar esse show a diferentes cidades de Pernambuco é uma oportunidade de encontrar novos públicos, trocar experiências e mostrar como a nossa diversidade cultural pode se transformar em expressão artística”, afirma a cantora.

No palco, o público poderá conhecer canções autorais como “Sai da Minha Frente”, “Tocando no Raidin”, “Miudinho”, “Montanha Russa” e “Volúpia”. O repertório reflete a mistura de influências que caracteriza o trabalho da artista, com elementos do soul, do frevo, do brega e do funk brasileiro.

Radicada em Belo Jardim, no Agreste pernambucano, Maéve constrói uma trajetória marcada pelo diálogo entre diferentes gêneros musicais, performance e posicionamento artístico.

O álbum “Volúpia” foi lançado em 2025, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Pernambuco. Neste ano, a circulação do espetáculo também recebe apoio da política de fomento, contribuindo para ampliar o alcance da música independente produzida no estado.

Arte e educação antirracista

Além do show, a programação em Gravatá contempla a oficina Negra Tinta, iniciativa que utiliza a arte, a música e o audiovisual como ferramentas de educação antirracista. A atividade busca valorizar a ancestralidade, fortalecer a identidade negra e estimular o respeito à diversidade, especialmente entre crianças e adolescentes.

Em Gravatá, a oficina será destinada aos alunos do GAMM, organização que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Maéve - “Volúpia, Do Sertão ao Mar”

Quando: Sábado (24), 20h (show); Oficina Negra Tinta, às 10h

Onde: Fábrica de Cultura - Rua do Cruzeiro, 470, bairro Cruzeiro, Gravatá

Acesso gratuito

Informações: @negratinta_

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