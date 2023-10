A- A+

TEATRO Magia do Teatro de Bonecos em olhar poético sobre a infância é atração em cineteatro de Jaboatão "As Aventuras de Matias", espetáculo do Grupo Girino (MG), será apresentado em sessões no Cineteatro Samuel Campelo, com acesso gratuito

Um garoto que transforma a sua banheira em uma grande aventura no fundo mar. Esse é o mote do espetáculo "As Aventuras de Matias", do Grupo Girino (MG), em apresentações no Cineteatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).



A história, contada através do Teatro de Bonecos, terá acesso gratuito e será contada em duas sessões nos dias 28 e 29 de outubro - antes, nos dias 26 e 27 haverá apresentações especiais para estudantes de escolas públicas. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Instituto Cultural Vale, "As Aventuras de Matias" já passou por palcos Brasil afora, somando uma média de pelos menos 400 mil espectadores.





Em Pernambuco, as apresentações integram o projeto "Primeiro Olhar - As Aventuras de Matias". “Estamos felizes em chegar a Pernambuco, berço e origem do Teatro de Bonecos Popular brasileiro e referência na produção artística para as infâncias", relata Tiago Almeida, diretor do espetáculo.







Ele completa afirmando que "O projeto foi pensado para democratizar nossa arte, realizando apresentações gratuitas e contando com agendamento de grupos escolares, promovendo, assim, o encontro do público com o Teatro de Bonecos.

Olha Poético Sobre a Infância

Sob a inspiração de um dos momentos, decerto, mais criativos para o universo dos pequenos, a hora do banho, a narrativa da peça traz também influência das memórias da dramturga Conceição Rosière - avó de primeira viagem disposta a nutrir a imaginação do neto Matias.



Recortes dessa convivência, incluindo banhos de bacia - no caso da história de Matias, com o seu brinquedo predileto, um sapo - banheiro molhado e, claro, a bagunça que faz parte de toda infância, serviram de base para a contação dessa história no palco.



Crédito: Hugo Honorato

Além do Teatro de Bonecos, a montagem se utiliza também de marionetes, teatro de papel e boneco de luva, dentre outras técnicas que, em cena, alimenta o lúdico do espetáculo que parte de uma banheira e a transforma em um barco, partindo assim para uma viagem em busca de desvendar os mistérios do fundo do mar.

Interativa, a montagem tem trilha sonora assinada por Léo Mendonza, diretor musical. As canções são executadas ao vivo pelos atores e músicos Edu Souza e Kely Daiana, em meio a instrumentos percussivos, cavaquinho, flauta e acordeon, entre outros.

Serviço

Espetáculo teatral "As Aventuras de Matias"



Quando: dias 26 e 27 de outubro - sessão fechada para escolas públicas e dias 28 e 29 para o público em geral

Onde: Cineteatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão dos Guararapes



Acesso gratuito - com distribuição de ingressos uma hora antes da peça

Informações: (81) 3462-5340

Classificação: Livre

Duração: 45 minutos

Projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

