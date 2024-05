A- A+

TEATRO "Magicamente": show de hipnose cômica aporta no Recife neste final de semana Trio de hipnólogo se apresenta no Teatro Luiz Mendonça, neste domingo (2)

Depois de passar por vários teatros do Brasil e ser visto por mais de 100 mil pessoas, o show de hipnose cômica “Magicamente” aporta no Recife. Há quase 10 anos em cartaz, o espetáculo terá sessão única no Teatro Luiz Mendonça, neste domingo (2), às 20h.

Prometendo uma “experiência única” para a plateia, a apresentação é comandada por um trio de hipnólogos. André Attie, Eduardo Neaime e Sanny Machado convidam o público a subir ao palco e participar de dinâmicas que envolvem humor e hipnose.

Com 90 minutos de duração, o show desafia aqueles que desconfiam da veracidade da técnica de hipnose. “Basta você querer, se permitir e seguir as instruções. Muitas pessoas que já assistiram ao ‘Magicamente’ e não acreditavam em hipnose, ao final, mudaram de opinião”, defende André Attie.

Serviço:

“Magicamente”, show de hipnose cômica

Neste domingo (2), a partir das 20h

No Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 45, no site oficial do espetáculo



Veja também

POLÊMICA Neymar apaga publicação em que chamava Diogo Defante de ''otário''; veja imagem