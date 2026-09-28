Magiluth leva para Caruaru terceira etapa do circuito de formação teatral

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Oficinas gratuitas em direção, dramaturgia, interpretação e produção teatral integram a programação do projeto "Extensão Magiluth - Oficinas de Capacitação Teatral", com a terceira etapa marcada para acontecer entres os dias 5 e 11 de outubro em Caruaru, Agreste pernambucano.

Sem exigência de experiência prévia, interessados em participar - o projeto é direcionado a jovens entre 15 e 29 anos - podem realizar a inscrição neste link, via formulário eletrônico.



A etapa em solo pernambucano acontece depois do projeto, assinado pelo Grupo Magiluth - coletivo independente do teatro brasileiro, criado em 2004 e com sede em Pernambuco - passar ainda por João Pessoa (PB) e Belém (PA).





Mostra

Com aulas de segunda a sexta-feira, de 5 a 9 de outubro, focadas em trabalho prático em Interpretação, Dramaturgia, Direção e Produção, a formação terá sua culminância em duas mostras de resultados, com uma apresentação por dia.



Ao final da formação, quem cumprir ferquência mínima de 75% recebe certificado.



Para Giodarno Castro, um dos responsáveis à frente das oficinas e integrante do grupo, a metodologia do projeto é fundamentada na experiência do Magiluth, com prioridade na prática da criação coletiva.

"As aulas levam os participantes a vivências que vão desde o desenvolvimento de textos teatrais, a partir de relatos biográficos, até a investigação do papel da direçao em processos colaborativos", pontua ele.

O projeto

Formado por profissionais com trajetória no teatro contemporâneo, o projeto "Extensão Magiluth - Oficinas de Capacitação Teatro" trabalha com a troca de aprendizados técnicos, desde o jogo cênico até a compreensão produtiva teatral.



Com Giodarno Castro na oficina de Dramaturgia, participam ainda da formação Erivaldo Oliveira, à frente das aulas da oficina de Direção.



Já Mário Sério Cabral e Thaysa Zoobu ficam com a Produção e Lucas Torres e Bruno Parmera comandam as oficinas de Interpretação.



O projeto, realizado pelo Magiluth e pela produtora Desobedeça, tem fomento da Rouanet com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e patrocínio master da Shell.



Em Caruaru, o Festival de Teatro do Agreste (Feteag), o Teatro Experimental de Arte (TEA) e o Teatro Lycio Neves - Espaço de Arte, apoiam a iniciativa na cidade.



Vale lembrar que após passar pela 'Capital do Forro' o projeto segue para Salvador (BA) e Natal (RN).



SERVIÇO

Projeto "Extensão Magiltuh - Oficinas de Capacitação Teatral em Caruaru

Quando: entre os dias 5 e 9 de outubro

Onde: Teatro Lycio Neves - Rua Carlos Laet, 356, Indianópolis, Caruaru

Inscrições, gratuitas, através de formulário eletrônico neste link

Informações: @magiltuh // [email protected]



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