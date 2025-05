Magiluth recebe o grupo Atores à Deriva, de Natal, em intercâmbio no Recife

A- A+

Recife sedia, nos próximos dias, um intercâmbio entre dois relevantes nomes da cena teatral nordestina. Como parte do projeto “Magiluth Recebe”, o coletivo teatral recifense recebe em casa o grupo Atores à Deriva, vindo de Natal, no Rio Grande do Norte.

A programação, que se estende durante a primeira quinzena de maio, conta com residência artística e temporadas de espetáculo das duas companhias. Todas as atividades ocorrem no Teatro Hermilo Borba Filho, localizado no bairro do Recife.

O intercâmbio começa com uma residência artística entre os dois coletivos, realizada a partir desta segunda-feira (5), promovendo uma verdadeira imersão nos processos criativos de cada um. Essa troca de metodologias cênicas terá como resultado uma apresentação em conjunto e inédita, que ocorre nesta quinta (8), às 20h, com entrada gratuita. Será a abertura da pesquisa de "Ouriço", nova montagem dos Atores à Deriva.



Na sequência da residência, será a vez de acompanhar espetáculos que integram os repertórios dos grupos. São os visitantes que abrem programação, trazendo à Capital pernambucana o espetáculo “Fábulas de Nossas Fúrias”, nos dias 9 e 10 de maio, às 20h, e no dia 11 de maio, às 18h.

Os Atores à Deriva encenam uma montagem inspirada na ideia de “justa ira” de Paulo Freire. O espetáculo subverte a estrutura das fábulas tradicionais para afirmar o afeto e a fúria como forças transformadoras.

No palco, quatro intérpretes fabulam o cotidiano e suas dores, propondo novas narrativas para corpos dissidentes. Propondo uma discussão sincera de vários pontos sensíveis à sociedade, a obra propõe a existência em um jogo que descreve a crueldade de ser gente.

Após a temporada dos potiguares, é a vez do Magiluth apresentar “Aquilo Que Meu Olhar Guardou Para Você”, de 15 a 17 de maio, sempre às 20h. Quinto espetáculo do grupo pernambucano, o título estreou em 2012, tendo como uma de suas características o papel ativo da plateia.

Fruto de uma investigação a partir de imagens trocadas com a equipe do Teatro do Concreto, do Distrito Federal, a peça mistura realidade e ficção, refletindo sobre tempo e presença. A obra marca ainda a parceria entre a companhia e o diretor paulista Luiz Fernando Marques, integrante do Grupo XIX, com experiências em montagens marcadas pela interatividade.

Os ingressos para os dois espetáculos custam R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada), à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. A participação do Atores à Deriva é viabilizada por meio do projeto Fabulações Coletivas, premiado na Bolsa Funarte Myriam Muniz 2023, do Governo Federal.

O coletivo potiguar dá início ao “Magiluth Recebe”, projeto que deve ser repetido anualmente, com convidados diversos. “Essa ideia nasce como um desejo antigo de compartilhar nosso espaço e nossa cidade com outros grupos que admiramos. Receber os Atores à Deriva é mais do que acolher um espetáculo potente, é estabelecer pontes criativas e políticas com artistas que têm uma escuta e uma prática muito alinhadas com a nossa trajetória”, explica o ator e dramaturgo Giordano Castro, um dos fundadores do Magiluth.

Serviço:

Intercâmbio artístico entre os coletivos Magiluth e Atores à Deriva

Quando: de hoje até 17 de maio

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, bairro do Recife)

Ingressos por R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada), à venda no Sympla e no local

Informações: @grupomagiluth



