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TEATRO Magiluth inicia circuito de oficinas de teatro pelo Nordeste e Norte do Brasil Formação gratuita em direção e dramaturgia, entre outras, integram agenda do circuito

Ao menos cinco capitais e Regiões Metropolitanas do País vão receber a circulação do projeto "Extensão Magiluth - Oficinas de Capacitação Teatro", com programação que oferece gratuitamente oficinas em direção, dramaturgia, interpretação e produção teatral para jovens entre 15 e 29 anos.



O início das andanças do Magiltuh, coletivos de teatro nacionalmente reconhecido, será já neste mês de agosto, em João Pessoa (PB), e assim seguirá no decorrer do restante de 2026.







Sob incentivo do Programa Rouanet da Juventude (Lei de Incentivo à Cultura), através do Ministério da Cultura (MinC) e apoio do Master Shell, a circulação do grupo vai passar também por Belém (PA), Caruaru (PE), Salvador (BA) e Natal (RN).

"A ideia central do projeto é democratizar o acesso ao conhecimento teatral que acumulamos em mais de duas décadas de pesquisa e criação. Queremos fomentar a cena contemporânea no Nordeste e Norte do país, descentralizando a produção artística (...)", afirma Giordano Castro, diretor, dramaturgo e um dos fundadores do Magiluth

Além de Giordano Castro, à frente da oficina de Dramaturgia, participam da equipe Erivaldo Oliveira, nas aulas da oficina de Direção; Mario Sergio Cabral e Thaysa Zooby, nas de Produção, Lucas Torres e Bruno Parmera nas oficinas de Interpretação.



Como grupo colaborativo que é, a coordenação geral do projeto é compartilhada por todos os integrantes da equipe.

João Pessoa

A primeira edição da oficina começa pela capital paraibana, João Pessoa. As inscrições para esta etapa podem ser feitas até o próximo dia 21 de agosto, gratuitamente no link que consta na bio do Magiluth no Instagram.



Serão oferecidas 25 vagas, com prioridade para grupos hsitoricamente marginalizados e em situação de vulnerabilidade social.

As aulas devem acontecer entre os dias 24 e 27 de agosto, com culminância em 28 de agosto com uma mostra de trabalhos.

SERVIÇO

Projeto "Extensão Magiluth - Oficinas de Capacitação Teatral"

Onde: João Pessoa (PB), Belém (PA), Caruaru (PE), Salvador (BA) e Natal (RN)

Gratuito



Inscrições para a primeira etapa em João Pessoa, abertas até 21 de agosto neste link

Oficinas: de 24 a 27 de agosto, das 13h às 18h



Informações: @magiluth // E-mail: [email protected]

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