TEATRO Magiluth volta ao Recife com "Édipo REC" para curta temporada no Teatro Luiz Mendonça O grupo pernambucano se apresenta nos dias 25 e 26 de julho

Após circulação em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Joinville (SC) e Porto Alegre (RS), o grupo Magiluth volta ao Recife para uma curta temporada da peça “Édipo REC”, no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

As apresentações serão nos dias 25 e 26 de julho, às 20h. Os ingressos já estão à venda no site do teatro (o lote promocional já está esgotado).

Com direção de Luiz Fernando Marques (Lubi) e dramaturgia de Giordano Castro, a montagem parte do mito de Édipo para investigar como a exposição pública, a edição das narrativas e os sistemas de poder moldam a experiência humana contemporânea.

No elenco, estão Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Giordano Castro, Lucas Torres, Mário Sergio Cabral, Pedro Wagner e Nash Laila.

A peça articula diferentes tempos e espaços, evocando uma Tebas transfigurada em um Recife-Pompéia, onde realidade e representação se embaralham diante de um público que participa ativamente da experiência, que acontece em dois atos.

No primeiro, os atores estabelecem uma relação direta com a plateia, incorporando recursos visuais, câmeras e códigos da cultura digital para apresentar a releitura do clássico grego. No segundo, o foco se desloca para a dimensão íntima e trágica da história.

O REC do título faz uma referência direta ao Recife e à nomenclatura do audiovisual que significa “gravando”.

A peça explora um imaginário da cidade em 2025 e a logística de gravação presente desde o cinema da Era de Ouro.

A trilha sonora e visual, com projeções e video mapping, é construída em tempo real. Assim, as imagens projetadas ao longo da encenação tensionam os limites entre o que é representação e o que é documentado. Para isso, dois nomes inspiradores ao Magiluth encorpam o caldeirão de Tebas: a luz é assinada por Jathyles Miranda e o figurino por Chris Garrido.

SERVIÇO

“Édipo REC”, do grupo Magiluth

Quando: 25e 26 de julho, às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 60, no site do Teatro Luiz Mendonça

Informações: @magiluth / @teatroluizmendonca

