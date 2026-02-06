A- A+

Streaming Magnum: maratone outras produções em que o herói da Disney+ aparece Confira a lista de séries da Marvel com participação do super-ator que tenta sucesso em Hollywood

Se você está envolvido pela série Magnum, que estreou em janeiro de 2026 no Disney+, pode seguir embalado pela temática com outras produções da Marvel em que o mesmo super-herói aparece.

Isso mesmo, a nova série conta uma história diferente dentro dos personagens da Marvel. A produção apresenta Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), ator superpoderoso que tenta o sucesso em Hollywood enquanto busca protagonizar a nova versão de um antigo filme de super-heróis chamado “Magnum”.

A surpresa é que o personagem já é um conhecido das telas. O tradicional herói das histórias em quadrinhos já apareceu em outros títtulos do Disney+. Confira:



X-Men (1995)

A primeira aparição de Magnum em uma série aconteceu na clássica animação dos X-Men da década de 1990. Em “O Valor de um Homem - Parte 1”, o nono episódio da quarta temporada, os X-Men enfrentam um presente apocalíptico causado por um grupo de vilões que volta ao passado e mata Charles Xavier ainda na juventude.

Os Vingadores: A Série (1999)

Em 1999, os Vingadores ganharam uma série animada para chamar de sua e a produção trouxe Magnum como um dos membros principais do grupo. Além de fazer par romântico com a Feiticeira Escarlate, Simon Williams se destaca ao se sacrificar logo no primeiro episódio para salvar a vida do Homem-Formiga.

Os Vingadores: Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra (2010)

O time da Marvel voltou a ter uma animação própria na elogiada Os Vingadores: Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra (2010). A série trouxe Magnum em uma versão mais próxima de sua origem nas HQs, em que ele surgiu como vilão.

Marvel’s M.O.D.O.K. (2021)

Magnum também deu as caras em Marvel’s M.O.D.O.K., um dos projetos mais diferentes já lançados pela Marvel. A obra é uma comédia para maiores, animada em stop-motion, que acompanha o vilão M.O.D.O.K. balanceando a vida de supervilão com o cotidiano familiar.

Magnum (2026)

Após várias aparições nas séries animadas, Magnum finalmente chegou aos live-actions na série que leva seu nome. A produção volta suas atenções ao lado artístico de Simon Williams e o apresenta como um ator que esconde seus superpoderes e luta para fazer a carreira decolar.



