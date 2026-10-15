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AGRESSÃO Rapper pernambucano Mago de Tarso é agredido em boate; entenda O caso aconteceu entre a noite do domingo (11) e a madrugada segunda-feira (12), após uma briga por causa de gelo

O rapper Mago de Tarso foi agredido com socos e joelhadas na saída de uma boate, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A ocorrência aconteceu na madrugada do domingo (11) para segunda-feira (12), após uma briga que começou por causa de gelo.

Imagens divulgadas pelo próprio artista mostram o cantor sendo agredido por um homem vestido de preto. Em entrevista à Folha de Pernambuco, Ian Siqueira de Aquino, dono do nome artístico, Mago de Tarso, relatou que o caso ocorreu na Lux Night Life Hub, boate que costuma ir com certa frequência. A Polícia Civil é responsável por investigar o caso.

De acordo com o artista, a confusão começou quando percebeu sua bebida sem gelo. “Eu pedi para uma mesa que tinham dois rapazes. Um deles me disse que era de boa. Aí quando eu botei a mão no balde de gelo chegou esse cara, acho que ele não ouviu, sei lá, achou ruim.”, relata.

O cantor conta que questionou quando o agressor se enfureceu:

“Eu ainda perguntei ‘irmão, tu tá fazendo questão por conta de um gelo?’ Mas ele puxou a garrafa de vodca para arremessar em mim e no meu amigo. Aí já fui me afastando e chamei o segurança e falei o que estava acontecendo. Inclusive achei que o segurança fosse expulsar ele, mas ele [segurança] conversou com o cara [agressor] para apaziguar", conta.

Agressão

Às 3h30 da madrugada, quando o rapper estava pedindo um veículo para voltar para casa, encontrou com o agressor na área externa da boate. “Eu ainda fiquei meio afastado assim para evitar. Aí ele chegou falando 'vocês deram sorte porque o estrago ia ser muito maior'.

“Eu ainda falei 'irmão, a gente já resolveu lá em cima e tal’ aí ele continuou soltando ameaças. Aí foi uma parte que eu errei e falei ‘tu é muito brabo. Eu acho que tu é muito brabo mesmo’. Quando virei de costas veio o murro na cara, caí na parede da Lux e ele começou a dar várias joelhadas. Fiquei desacordado, no vídeo dá pra ver que tem uma hora que eu fico desnorteado”, específica.

Após as agressões, Ian chamou o SAMU para receber atendimento médico em uma UPA, da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife. Em seguida, o rapper foi à Delegacia de Boa Viagem para registrar a denúncia. Com o registro feito, o cantor seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, onde realizou exame de corpo de delito.

B.O.

Procurada, a Polícia Civil informou que registrou, na segunda-feira (12), por meio da 7ª Delegacia de Boa Viagem, a ocorrência de Ameaça e lesão corporal. “De acordo com relatos, uma pessoa desconhecida de idade não informada ameaçou e lesionou as vítimas, um homem de 29 anos e outro de 21 anos. A situação ocorreu em uma boate no bairro de Boa viagem, no município de Recife. As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso”,conta em nota.

O cantor disse que após divulgar as imagens nas redes o nome do agressor veio à tona e servirá para concluir o B.O. “Eu ainda perguntei na boate o nome do cara, mas disseram que não sabiam. Aí, depois que eu coloquei na mídia, rapidamente vinham pessoas falar quem era o cara”, relata.

O que diz a boate?

Em nota, o estabelecimento Lux Night Life Hub relatou à Folha de Pernambuco que o desentendimento ocorreu na parte de cima do estabelecimento e que a ação da segurança da casa foi para controlar a situação e evitar conflitos dentro do espaço do local.

Uma hora após as primeiras ameaças, o agressor “desceu e ficou na parte de baixo ainda questionando a situação e uma das gerências da casa ficou em contato direto solicitando que ele fosse para casa, justamente para evitar o encontro dos dois do lado de fora da boate”, disse.

A nota diz ainda que durante a troca de palavras diretas e indiretas na área externa do evento, foi solicitado pela gerente “que os dois parassem de conversar”. Após o agressor desferir um soco e em seguida as joelhadas na área externa da boate “foi-se passado em rádio apoio”, relata.

“Quando o agressor pensou em repetir algum feito, o segurança chegou-o apartando, conforme o vídeo. Após as agressões, a equipe da casa junto ao agredido, solicitou em ligação o SAMU e a Polícia” conclui a nota.

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