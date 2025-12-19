Sex, 19 de Dezembro

MÚSICA

Mago de Tarso lança a música "Parasita", que conta com sample de Luiz Gonzaga

No novo single, o cantor pernambucano fala sobre as contradições do sucesso

Lançamento de Mago de Tarso chega com videoclipe Lançamento de Mago de Tarso chega com videoclipe  - Foto: Alê Henri/Divulgação

Mago de Tarso lança, nesta sexta-feira (19), a faixa “Parasita”. A música, que fala sobre fama, falsidade e autoconfiança, conta com o sample de “Xote dos Cabeludos”, de de Luiz Gonzaga.

Produzido por THB e Edubeatz, o single está disponível em todas as plataformas digitais, através da gravadora ONErpm. A música chega acompanhada de um videoclipe inspirado nas raízes culturais do artista pernambucano.

O projeto audiovisual é assinado e finalizado por Alê Henri, com direção de arte de Vika Lima e direção criativa de Delírio, o Coletivo. A produção é assinada por Eudes Dantas e Alê Henri, com apoio do Nove Estúdio e identidade visual de Mateus Alves.

Segundo Mago de Tarso, "Parasita" refleteseu atual momento de vida. "Muitas pessoas têm se aproximado apenas por interesse, alpinistas sociais e todo tipo de gente que tenta se beneficiar da minha imagem. Mas nada disso me muda ou me deslumbra. São verdadeiros parasitas e, quando você aprende a identificá-los, eles deixam de ser um problema”, aponta o música, em comunicado.

Também conhecido como Caranguejo do Trap, Mago de Tarso é o nome artístico de Ian Siqueira, de 25 anos. O artista vem ganhando espaço na cena com suas músicas que mesclam o trap às referências musicais pernambucanas, como o manguebeat e o forró.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

