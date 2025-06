Mago de Tarso tem imagem exibida na Times Square, em Nova York

Mago de Tarso, o “caranguejo do trap”, foi escolhido como “Artista RADAR Spotify” e terá sua imagem exibida na Times Square, em Nova York. O espaço representa uma das maiores vitrines da indústria musical global.

“Esse apoio do Spotify é muito importante para mim. Partiu deles me colocarem como artista RADAR, então mostra que o trabalho está sendo bem feito. Estou muito feliz e ansioso pelas conexões que estamos construindo. Tenho certeza que vem coisa boa por aí. Vamos pra cima representar a cultura de Recife, a cultura do Nordeste, Brasil afora”, comenta Mago.

O jovem Ian Siqueira, de 26 anos, mais conhecido como Mago de Tarso, tem construído uma trajetória original dentro do cenário musical, unindo o trap e o rap a elementos de suas raízes nordestinas, como o brega, forró, maracatu e o manguebeat.

Influenciado por Chico Science e Reginaldo Rossi, desde os 17 anos ele participa de batalhas de rima. Em 2018, conquistou o título da Jornada de MCs, importante circuito de batalhas em Pernambuco, e foi vice-campeão na seletiva estadual para o Duelo Nacional.

No fim de 2024, lançou o seu álbum de estreia, “O Som do Litoral”, pelo selo Bagua Records.

“O momento que estou vivendo na carreira é de muito trabalho e expansão. Tenho buscado me conectar com outros artistas, não só do trap, mas de gêneros diversos. Como minha música mistura várias referências — do forró ao maracatu —, isso abre portas para novas colaborações. No ano passado, gravei com o Xand Avião e com o Major RD. Este ano tem mais feats vindo aí, com lançamentos ao longo dos próximos meses”, adianta o artista.