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cinema Maiara "aprova" ser interpretada por Klara Castanho em filme sobre Marília Mendonça Sertaneja desejou que atriz consiga sentir a experiência transformadora de sua amizade com a cantora, que morreu em 2021

A escolha de Klara Castanho para interpretar Maiara no filme sobre Marília Mendonça recebeu a aprovação da própria cantora, que faz dupla com Maraisa. Em uma publicação em que a atriz revelou o seu papel no longa na quinta-feira (2), a sertaneja deixou uma mensagem carinhosa para a artista, desejando que ela mergulhe de corpo e alma neste trabalho.

Ela ainda relembrou a amizade que construiu com a Rainha da Sofrência, que morreu em 2021, demonstrando confiança no trabalho da artista.

“Que Deus te conduza e te leve a uma das minhas melhores versões… De ter tido uma das melhores amigas e convivido com uma das melhores pessoas do mundo… Que você consiga sentir essa experiência… E que seja não só transformadora pra você como foi comigo… Mas pra todos que irão assistir! Deixa Deus agir e viva essa ‘personagem’ intensamente! Estarei rezando por você!”, escreveu.

Klara comentou: “Amo você”.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que elogiaram a atitude de Maiara. “Vai ser lindo demais”, comentou um internauta.

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