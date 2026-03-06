A- A+

FAMOSOS Maiara atiça fãs após se declarar para Gustavo Mioto: "Ainda não sei dizer te amo em outro idioma" Cantora enaltece relação de cumplicidade com o colega sertanejo, a quem considera melhor amigo, e escreve texto em inglês

A cantora Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6), para fazer uma declaração ao sertanejo Gustavo Mioto, a quem ela considera como "melhor amigo".



Diante das palavras da moça, no entanto, fãs e admiradores passaram a torcer por um romance entre os dois. "Acho que vocês super combinam. Esta é minha humilde opinião", comentou uma seguidora da artista. "Olha, eu shippo, hein", escreveu outra pessoa.

Em publicação no Instagram, Maiara fez uma brincadeira, com um texto inglês, para tentar demonstrar, em outra língua, o amor que sente pelo amigo.



"Eu tenho um melhor amigo que atende minhas ligações no meio da noite e fica mais de três horas comigo no FaceTime, ouvindo todas as minhas reclamações — que quase sempre são as mesmas. Mas esse meu amigo cresceu tanto que eu não sei se ainda vamos nos ver como antes", escreveu ela.





A cantora continuou, ao discorrer sobre Gustavo Mioto, que celebrará 29 anos de idade na próxima quinta-feira (12): "Acho que o que ele está fazendo com a vida dele vai fazer diferença no mundo, e talvez a gente não tenha mais tempo para tantas conversas. Mas o que importa é que, mesmo quando ele sabe e eu nego, ele sempre é o meu melhor amigo". Depois, acrescentou, aos risos: "Eu ainda não sei dizer te amo em outro idioma! Feliz aniversário bem adiantado! Pq eu já estava ansiosa pra postar essas fotos!".

Internautas enalteceram a amizade entre os artistas. "Lindos, e que amizade linda", comentou um usuário do Instagram. "Amizade de verdade hoje em dia é raro! Que Deus abençoe vocês sempre!", escreveu mais uma pessoa. "Dois emocionados juntos. Tudo que a gente precisava", disse mais uma seguidora de Maiara.

Veja também