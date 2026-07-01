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Streaming Klara Castanho e Sophia Valverde vão interpretar Maiara e Maraisa em filme sobre Marília Mendonça A atriz goiana Marina Versos foi escolhida para interpretar a Rainha da Sofrência

O Prime Video está preparando um filme sobre Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021. A cinebiografia também vai retratar pessoas próximas à Rainha da Sofrência, como as amigas Maiara e Maraisa, que já tiveram as atrizes escolhidas para interpretá-las reveladas.

Embora as cantoras sertanejas sejam gêmeas, a produção optou por escalar duas atrizes diferentes - e que não são irmãs na vida real - para representar a dupla. As escolhidas foram Klara Castanho e Sophia Valverde, que têm em comum o fato de atuarem desde a infância.

Sophia Valverde confirmou, por meio de uma publicação em suas redes sociais nesta terça-feira (30), que ficará com o papel de Maraisa. Para viver Maiara, a equipe escolheu Klara Castanho, que já posou para uma foto ao lado de Marina Versos, atriz que fará Marília.



Outros nomes famosos também já foram anunciados no elenco. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Daniel Rocha será Yugnir Ângelo, empresário que foi noivo de Marília. Já Marcelo Serrado deve interpretar Wander Oliveira, dono da agência que revelou a cantora.

A pernambucana Hermila Guedes, além de Daniel Haidar, Alejandro Claveaux, George Sauma, André Torquato e Marcus Gouveia, também foram confirmados. Os papéis deles, no entanto, ainda não foram divulgados. Dainara Toffoli assina a direção.



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