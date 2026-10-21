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FAMOSOS Maiara, que perdeu cabelo por alopecia, anuncia doação de perucas para mulheres com câncer Sertaneja mostra "laces" que serão sorteadas durante o Outubro Rosa; cantora já revelou dificuldades enfrentadas com a queda dos fios

A cantora sertaneja Maiara anunciou, nesta quarta-feira (21), que vai doar laces — perucas que reproduzem a aparência natural dos cabelos — a mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer. A iniciativa faz parte das ações de conscientização do Outubro Rosa, campanha realizada anualmente para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. "Sei que a mulherada está precisando", disse a artista, de 38 anos.

Em vídeo publicado no Instagram, Maiara e o cabeleireiro Carlos Cirqueira, responsável pelos cuidados do visual da cantora, mostram algumas das peças que serão destinadas às pacientes. Maiara aparece, na publicação, segurando duas laces longas, com fios em diferentes tonalidades de castanho e loiro, enquanto apresenta a iniciativa. "Vocês vivem me pedindo lace, e agora estou com duas aqui para doar para vocês", contou a artista, em vídeo direcionado aos seguidores no Instagram.

As perucas serão sorteadas entre mulheres que precisam dos acessórios durante o tratamento oncológico. A proposta é contribuir para a autoestima de pacientes que enfrentam a queda de cabelo, um dos possíveis efeitos colaterais da quimioterapia.

Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, costuma chamar atenção pelas mudanças de penteado, comprimento e coloração dos fios. As laces estão entre os recursos utilizados para variar o visual sem precisar recorrer a transformações permanentes nos cabelos naturais.

Maiara já enfrentou queda acentuada de cabelo

A relação de Maiara com os cabelos, aliás, já foi motivo de preocupação para a artista. A sertaneja revelou anteriormente que enfrenta um quadro de alopecia androgenética, condição que provoca o afinamento e a queda progressiva dos fios.

Segundo ela, o uso frequente de produtos químicos e alongamentos acabou agravando o problema, a ponto de deixá-la com pouquíssimo cabelo. "O meu cabelo foi caindo, foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que usei. Cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. O bulbo não tinha mais em alguns lugares", relatou, conforme noticiou O Globo.

A cantora contou ainda que passou a fazer tratamento especializado para recuperar os fios, que ficaram mais finos e cacheados. A alopecia androgenética tem origem genética e pode afetar tanto homens quanto mulheres, embora seja mais frequente no público masculino. Entre as mulheres, costuma se manifestar pela redução do volume capilar, especialmente no topo da cabeça, e pelo afinamento progressivo dos fios.

O tratamento, acompanhado por dermatologistas, pode incluir medicamentos para estimular o crescimento capilar e controlar a perda dos fios. A condição enfrentada por Maiara é diferente da queda de cabelo que pode ocorrer durante a quimioterapia.

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