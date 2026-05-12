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FAMOSOS Maiara faz tratamento com câmara hiperbárica; entenda procedimento com oxigênio puro Disponível no SUS apenas para casos específicos, a técnica possui contraindicações e não é recomendada para todas as pessoas

A cantora Maiara, dupla da irmã gêmea Maraisa, se submeteu a um tratamento com câmara hiperbárica para prevenir lesões no corpo e tratar inflamações causadas por esforço físico. Em foto publicada no Instagram, ela apareceu acenando dentro do equipamento. Mas, afinal, como funciona o procedimento, também chamado de oxigenoterapia hiperbárica (OHB), normalmente recomendado para tratamentos de alta complexidade?

A câmara hiperbárica é um equipamento pressurizado desenvolvido para ampliar a oferta de oxigênio ao organismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, o método pode elevar em até 20 vezes o volume de oxigênio transportado pelo corpo.

Disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para casos específicos — entre os quais feridas complexas, infecções graves ( comofasciítes, osteomielites) e lesões por radiação —, o procedimento é indicado sobretudo para o tratamento de lesões, ajudando no alívio da dor e na recuperação de feridas de difícil cicatrização. A câmara hiperbárica também ganhou popularidade entre celebridades e atletas, como Neymar e Virginia Fonseca.

O equipamento permite a inalação de oxigênio puro em uma pressão superior à do ambiente comum. Com isso, aumenta a capacidade do sangue de transportar oxigênio, o que pode auxiliar no combate a bactérias e fungos, além de favorecer o processo de cicatrização.

Durante o procedimento, o paciente recebe um fluxo de oxigênio puro — 100%, contra os cerca de 21% presentes no ar atmosférico. Isso faz com que o organismo absorva uma quantidade muito maior de oxigênio, transportada aos tecidos pela circulação sanguínea. Com mais oxigênio disponível, o corpo consegue otimizar a produção de energia, favorecendo a recuperação e o funcionamento do organismo.

Apesar dos benefícios, a técnica possui contraindicações e não é indicada para todas as pessoas. Pacientes com determinados problemas respiratórios, glaucoma ou claustrofobia, por exemplo, devem evitar o uso da câmara hiperbárica. O procedimento também deve ser realizado com acompanhamento profissional e após avaliação médica, para verificar as condições clínicas do paciente e a real necessidade do tratamento.

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