Maiara, da dupla com Maraisa, mostra cabelo natural e fala sobre luta contra alopecia
Cantora sertaneja revelou que quase ficou careca por causa da condição e dos tratamentos capilares que tentou desde a adolescência
A cantora sertaneja Maiara usou as redes sociais, nesta segunda-feira (2), para fazer um desabafo. No vídeo, a irmã de Maraisa, falou sobre os problemas que enfrentou com a queda de cabelo.
Sem maquiagem e a lace que costuma usar, a artista revelou que quase ficou careca por causa da alopecia androgenética. Ela já passou por vários procedimentos capilares desde a adolescência.
“O meu cabelo foi caindo, foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que usei. Eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. O bulbo não tinha mais em alguns lugares”, disse Maiara.
Leia também
• BBB 26: Jonas Sulzbach é acusado de homofobia em discussão com Juliano Floss
• Edilson Capetinha volta atrás na decisão de deixar o BBB 26: "Já estava pronto para sair"
• No BBB 26, Solange Couto passa mal e precisa de atendimento médico
Abrindo o coração para os seguidores do Instagram, a cantora falou sobre como a perda de cabelo afetou sua autoestima. “Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho. Não queria ver ninguém”, disse.
O uso de lace ajudou Maiara a recuperar a autoconfiança. Ela adotou o método há quatro anos, mas também passou por um tratamento especializado nos fios.
No vídeo, a cantora aparece com o cabelo natural, cacheado e fino. “Eu tenho 38 anos e estou com o meu cabelo dos meus 5 anos de idade. Isso para mim é uma grande vitória”, disse a artista, que agradeceu aos profissionais envolvidos e disse querer ajudar outras mulheres que sofrem com a queda de cabelo.